Die neue eingleisige Kreisliga A des Fußballkreises Gelsenkirchen nimmt immer mehr Gestalt an. Nur zwei Startplätze sind nicht noch vergeben.

Die neue eingleisige Kreisliga A in Gelsenkirchen nimmt immer weiter Gestalt an. Nach dem letzten Spieltag der Saison 2023/2024 sind bereits 16 der insgesamt 18 Mannschaften für das Oberhaus des Kreises 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen) fix.

Dabei handelt es sich zunächst um die beiden Bezirksliga-Absteiger aus der Kreis 12, neben der SSV Buer II konnte sich nämlich beim Saisonfinale der Bezirksliga-Staffel 9 auch Viktoria Resse nicht retten.

Des Weiteren steigen aus der Kreisliga B1 und B2 der BV Rentfort III und Teutonia Schalke in die Kreisliga A auf.

Ebenfalls qualifiziert sind die Tabellenzweiten bis -siebten aus der Kreisliga A1 und A2.

In der A1 geschafft haben es der VfL Grafenwald, Westfalia 04 Gelsenkirchen, Eintracht Erle, SuS Beckhausen 05, Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck und der SV Horst-Emscher 08 II.

In der A2 geschafft haben es die DJK Adler Feldmark, DJK TuS Rotthausen, der FC Glückauf-Hüllen, die SpVgg Middelich-Resse, der SSV/FCA Rotthausen und der SV Horst-Emscher 08 III.

Ferner wird ein A-Ligist ermittelt im Entscheidungsspiel der Tabellenachten der Kreisliga A1 und A2, in dem Adler Ellinghorst und der VfL Resse aufeinandertreffen.

Sollten die Meister der A1 (VfB Kirchhellen) und der A2 (Sportfreunde Bulmke) beide in die Bezirksliga aufsteigen, ermitteln die Staffelzweiten der B-Ligen (FC Horst 59 und FC Zrinski) in einem Entscheidungsspiel einen weiteren Aufsteiger in die Kreisliga A.

Sollte es nur einen Aufsteiger in die Bezirksliga geben, komplettiert der unterlegene Meister (VfB Kirchhellen oder Sportfreunde Bulmke) das Feld der eingleisigen Kreisliga A.