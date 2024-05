MSV Duisburg: Hahn, Fakhro, Urlaub, Trainingsstart, Kader - das sagt Dietmar Hirsch

Dietmar Hirsch wird zur neuen Saison Trainer des MSV Duisburg. Bevor er in Meiderich so richtig loslegt, verabschiedet er sich zunächst einmal in den wohlverdienten Urlaub.

Eigentlich hatte Dietmar Hirsch seinen Sommerurlaub 2024 ausgiebiger geplant. Doch nach der Unterschrift beim MSV Duisburg mussten die ursprünglichen Pläne des Vize-Meister-Trainers des 1. FC Bocholt kurzerhand über Bord geworfen werden.

"Das haben wir aber gerne gemacht. Meine Frau zeigt da auch größtes Verständnis. Sie weiß ganz genau, was mir die Anstellung beim MSV Duisburg bedeutet", erklärt Hirsch gegenüber RevierSport.

Dieser wird sich nämlich am Montag, 27. Mai, mit Frau und der ältesten Tochter sowie drei weiteren Personen Richtung Mallorca begeben. Zehn Tage verbringt die Familie Hirsch auf den Balearen. Dafür wurde der geplante einwöchige Ostsee-Urlaub, der nach "Malle" folgen sollte, gestrichen.

"Das ist ja irgendwo auch klar. Ich muss und will in zehn Tagen in Duisburg loslegen. Aber erst einmal erholen wir uns auf Mallorca. Wir werden die richtige Balance aus Party und Telefonaten finden. Beziehungsweise gilt das mit den Telefonaten eher für mich (lacht). Die anderen können gerne nur Party machen", sagt Hirsch.

Der 52-jährige Fußballlehrer, der in Rheinberg lebt, plant mit einem Kader von 22 Feldspielern und drei Torhütern. Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz stehen offiziell gerade einmal zwei Mann ab dem 1. Juli 2024 beim MSV unter Vertrag.

MSV Duisburg: Hahn und Fakhro stehen vor der Unterschrift

Nach RevierSport-Informationen sollen aber einige weitere Arbeitspapiere schon so gut wie in trockenen Tüchern sein. Dazu gehören auch Spieler wie Abwehrspieler Alexander Hahn (Preußen Münster) oder auch Stürmer Malek Fakhro, mit dem Hirsch zuletzt in Bocholt zusammenarbeitete.

Auf diese Personalien angesprochen, sagte Hirsch zu RS: "Zu Hahn kann ich nur sagen: Könnte sein, andere könnten es aber auch sein. Zu Fakhro: Spieler, die in Bocholt unter Vertrag stehen, werden wir nicht ansprechen. Das hat etwas mit Anstand und Respekt gegenüber meinem Ex-Klub zu tun." Ergo: Fakhro kommt wohl nach Duisburg, denn sein Arbeitspapier läuft am 30. Juni 2024 in Bocholt aus.

Am 6. Juni ist Hirsch wieder aus dem Urlaub zurück, am 17. Juni bittet er den MSV-Kader dann zur ersten Einheit. Bis dahin sollte das Gros der Mannschaft stehen. Ein Trainingslager ist auch vorgesehen, aber noch nicht fixiert.

Wie man einen nahezu nagelneuen Kader zusammenstellt, weiß Hirsch bestens. Das war ihm und Bocholt-Manager Christopher Schorch schon im Sommer 2023 erfolgreich gelungen.

"Wir schauen uns überall nach Spielern um. Wir können ja nicht nur Jungs aus dem Ruhrgebiet verpflichten. Wir brauchen Spieler, die Druck aushalten, die stressresistent sind, die im Bestfall auch schon einmal aufgestiegen sind. Denn auch sie können dann ihren Mitspielern erzählen, dass der echte Fußball mit den geilen Stadien und der Berichterstattung erst ab Liga drei beginnt. Dafür muss man durch das Nadelöhr Regionalliga durch", verrät Hirsch das Beuteschema bei der Spielersuche.

Dass es dem MSV gelingen wird, eine gute Mannschaft und erfolgreiche Saison zu spielen, davon ist Hirsch überzeugt. "Ich habe keine Angst, aber Respekt vor der Aufgabe. Ich bin stolz, dass ich Trainer des MSV Duisburg bin!", betont er, bevor er am Montag, 27. Mai, 6 Uhr morgens, erst einmal in den wohlverdienten Urlaub nach Mallorca fliegt.