Rot-Weiss Essen: Kein Support - Meinung der Fans ist klar - Gegenwind für RWE-Ultras

Die Fans von Rot-Weiss Essen - abseits der Ultras - sind sich ziemlich einig, was das Thema Ultras und dem verweigerten Support gegen RWO angeht.

Im Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen (3:0) gab es eine Besonderheit.

Denn die Ultras von RWE traten nicht in Erscheinung. Sie waren zwar im Stadion, aber einen organisierten Support gab es nicht. Warum? Da gingen die Meinungen auseinander.

Im Raum steht zum einen der Grund, dass das Verhältnis zwischen den Ultras und dem Verein belastet ist. Auf der anderen Seite gab es Stimmen, die besagten, dass die Ultras den Pokal als Grund angegeben haben, den Support zu verweigern.

Wobei es hier in der kommenden Saison keine Wiederholung geben soll, hier planen die Ultras auch im Verbandspokal einen uneingeschränkten Support.

Wobei nun eine Diskussion entstanden ist, ob die Ultras bei RWE verzichtbar sind oder nicht. Die Diskussionen darüber liefen heiß, auf der Seite von RevierSport, in den Foren und auch bei unserer Umfrage, in der wir wissen wollten, ob es ein schnelles Comeback der Ultras geben soll oder nicht.

Das Meinungsbild ist hier ziemlich eindeutig. Die meisten Teilnehmer der Umfrage brauchen die Ultras nicht im Stadion der Essener. Stand 17 Uhr waren fast 77 Prozent der Meinung, es geht auch ohne den organisierten Support der Ultra-Gruppierungen.

Die reklamieren in den meisten Fällen für sich, dass der Verein an erster Stelle steht. Wobei das zumindest hinterfragt werden kann, wenn man bedenkt, was das Fehlverhalten der Fans (Stichwort Pyrotechnik) den Klub kostet und wenn andere Sachen wichtiger sind als der Support in einem Finale, in dem es für RWE um knapp 350.000 Euro geht.





"Hauptsache, sie zahlen brav Eintritt. Ansonsten ein Verhalten, wie ich es nur von meinem kleinen Sohn kenne...", schreibt ein RS-User. Ein anderer sagt: "Die vermisst keiner. Außer sie sich selbst, denn allein um die Selbstdarstellung geht es denen ja. Gerne wieder…".

Wobei die Meinungen auch etwas auseinandergehen. Denn während viele Besucher am Samstag der Meinung waren, der Support im Stadion war ähnlich oder besser, zumindest individueller, gibt es auch viele Stimmen, die das stark anzweifeln.

Zum Beispiel RWO-Kapitän Moritz Stoppelkamp, der fand, dass man teilweise nur die Oberhausener Fans hören konnte. Auch ein User denkt: "Wenn man mal ehrlich ist, die Stimmung war heute deutlich schlechter! Aber würde mich freuen, wenn diese verdammten Selbstdarsteller dauerhaft draußen bleiben würden."

In diese Richtung gehen bestimmt 90 Prozent der Beiträge, der Tenor: Wer für den Verein ist, lässt ihn nicht in so einer wichtigen Partie im Stich und sorgt dafür, dass knapp 75.000 Euro an Strafen in einer Saison gezahlt werden müssen.

Es bleibt spannend, wie sich das Thema Ultras bei Rot-Weiss Essen entwickelt. Die Meinung der meisten Zuschauer scheint klar...