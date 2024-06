Der MSV Duisburg hat einen neuen Torwart gefunden. Kevin Kunz wechselt ablösefrei vom FC Carl Zeiss Jena nach Meiderich.

Kurz nach dem Trainingsauftakt hat der MSV Duisburg den nächsten Neuzugang für die anstehende Regionalliga-Saison präsentiert. Wie RevierSport bereits angekündigt hatte, hat Kevin Kunz in Meiderich unterschrieben. Der 32-Jährige kommt ablösefrei vom FC Carl Zeiss Jena aus der Regionalliga Nordost, zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Mit seiner Erfahrung von 117 Drittliga-Spielen, 77 Partien in der 4. Liga sowie zwei Einsätzen in der 2. Bundesliga und 33 in der österreichischen 2. Liga ist der Torwart das Gegenstück zum jungen Maximilian Braune (20), mit dem er sich den Platz als Nummer eins duellieren wird. "Mit ihm und Max haben wir zwei qualitativ sehr gute Torhüter - es kann losgehen!", gab sich Trainer Dietmar Hirsch zufrieden über sein Duo im Tor.

Kunz, der vor seiner Zeit in Jena für Jahn Regensburg, Austria Lustenau, den Chemnitzer FC, Sonnenhof Großaspach und die SGV Freiberg spielte, freute sich riesig, "Teil des neuen MSV zu sein". Der Neuzugang attestierte den Meiderichern "viel Strahlkraft und natürlich eine Menge Potenzial. Ich habe große Lust, hier anzupacken und unser gemeinsam gestecktes Ziel zu erreichen!"

Kaderplaner Chris Schmoldt sieht in dem Neuzugang einen Torwart "mit Persönlichkeit und Ausstrahlung", der "genau die Erfahrung, die wir in unserem neuen Kader brauchen werden" mitbringt. "Daher freuen wir uns natürlich, dass Kevin so richtig Bock auf den MSV hat."

Kunz ist bereits der 20. Spieler, der für die kommende Spielzeit feststeht.

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune, Kunz

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein, Uzelac

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek, Wegkamp

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster), Kevin Kunz (Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink