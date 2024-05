Ins Relegationsrückspiel geht der VfL Bochum als Außenseiter. Unterstützung gibt es von Rot-Weiss Essen – auf der Mannschaftsfahrt auf Mallorca.

Schafft der VfL Bochum im Relegationsrückspiel noch das große Wunder? Immerhin geht der Bundesligist mit einer Hypothek von drei Gegentoren in die zweite Partie gegen Fortuna Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: Hier geht es zum Live-Ticker

Mit 0:3 musste sich der Revierklub vor eigener Kulisse geschlagen geben. Beim Rückspiel am Montagabend stehen die Chancen für den Zweitligisten deutlich besser, den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen.

Heiko Butscher versuchte seine Spieler in den wenigen Tagen aufzubauen. „Sie brauchen den Glauben, es muss aus der Mannschaft kommen, weil sie auf dem Platz steht“, so der Trainer, der auf seinen Linksverteidiger Bernardo verzichten muss: Der beste Zweikämpfer der Bundesliga-Saison fehlt im Rückspiel gelbgesperrt.

Die Vorzeichen sind nicht gut, auch wenn die Rückkehr von Kapitän Anthony Losilla in die Startelf für Stabilität sorgen könnte. Unterstützung für die angeschlagenen Bochumer gab es in den Sozialen Medien, auch von unerwarteter Seite: vom Sieger der Niederrheinpokals! Drittligist Rot-Weiss Essen sicherte sich am Samstag im Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen noch den Titel und machte sich im Anschluss auf den Weg, um die gelungene Saison auf der Mannschaftsfahrt ausklingen zu lassen. Mallorca, lautete das Reiseziel von RWE.

Ganz ohne Fußball geht es aber auch auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen nicht. Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld postete ein Foto aus dem beliebten Biergarten und Freiluft-Diskothek Bierkönig – einem der Anlaufpunkte für feierbegeisterte Mallorca-Urlauber. Zu sehen waren in der Instagram-Story zwei Männer in Trikots von Kevin Stöger und Eisfeld - augenscheinlich Eisfeld (im Stöger-Trikot) und Berlinski (im Eisfeld-Trikot) selbst. Eisfeld stand von 2015 an beim VfL unter Vertrag, bevor er 2022 nach Essen wechselte. Berlinski ist gebürtiger Bochumer.

Markiert waren in der Story, die für 24 Stunden sichtbar ist, Bochums Mittelfeldspieler Kevin Stöger, der Account des VfL Bochum und Eisfelds Mitspieler Ron Berlinski.