Borussia Dortmund wird ein großes Talent verlieren. Der U17-Weltmeister hat sich gegen den BVB und für einen anderen Bundesligisten entschieden.

Mit Paris Brunner, Charles Herrmann und Almugera Kabar hat Borussia Dortmund drei U17-Weltmeister in den eigenen Reihen. Bislang sind die drei Top-Talente aus dem Nachwuchs des BVB noch ohne Einsatz bei den Profis.

Im Fall von Herrmann wird das auch so bleiben: Der 18-Jährige hat sich gegen eine Zukunft in Dortmund und für einen Wechsel entschieden: Wie die Ruhr Nachrichten zuerst berichteten und RS bestätigen kann, steht der Flügelflitzer vor einem Wechsel in die Bundesliga: zu Borussia Mönchengladbach. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus.

Am Niederrhein sieht Herrmann offenbar die bessere Perspektive auf dem Weg in den Profifußball. In der Sommervorbereitung darf er sich wohl zeigen und Argumente für Einsatzzeiten bei Trainer Gerardo Seoane sammeln. Herrmann ist aber auch noch ein Jahr für den U19-Bereich spielberechtigt und könnte darüber hinaus bei der U23 in der Regionalliga West an den Seniorenbereich herangeführt werden.

Der Außenstürmer wechselte 2020 von Hannover 96 nach Dortmund. In dieser Saison pendelt er in der U19 zwischen Bank und Startelf. In 24 Pflichtspielen erzielte Herrmann fünf Tore und bereitete zwei Treffer vor. Zwischenzeitlich wurde er länger von einer Verletzung ausgebremst.

Gladbach holte schon zwei BVB-Talente

Die Höhepunkte seiner noch jungen Laufbahn erlebte er mit der deutschen U17-Nationalmannschaft. Vergangenen Sommer feierte Herrmann mit den DFB-Talenten den Titel bei der Europameisterschaft. Im Herbst gehörte er zum Kader, der bei der Weltmeisterschaft triumphierte. Mit einem Freistoßtor und einer Vorlage im Achtelfinale trug der Youngster zum Erfolg bei.

Zuvor hatte Gladbach schon zwei weitere BVB-Talente verpflichtet: die deutschen U17-Meister Fritz Fleck und Len Wörsdörfer. Beide sind bei der Borussia in der U19 eingeplant. Auch Herrmann könnte als Meister zu den "Fohlen" wechseln: Mit den Dortmunder A-Junioren trifft er am Donnerstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) im Finale auf die TSG Hoffenheim.