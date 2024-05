Der MSV Duisburg hat den ersten neuen Spieler vorgestellt. Es ist ein Aufstiegsheld des MSV Duisburg.

Alexander Hahn soll in Zukunft die Abwehr des MSV Duisburg dirigieren. Der 31-Jährige wechselt vom SC Preußen Münster an die Westender Straße zum Spielverein und Absteiger aus der 3. Liga. RevierSport hatte diesen Wechsel vor wenigen Tagen bereits angekündigt.

Der ehemalige deutsche U16- und U17-Nationalspieler kommt mit der Erfahrung von 59 Drittliga-Spielen (2 Treffer) und 241 Regionalliga-Einsätzen (29 Tore). Für Rot-Weiss Essen bestritt Hahn auch schon 61 Regionalligaspiele.

"Dass wir Ali Hahn mit seinen beiden Aufstiegen in Folge im Gepäck vom Spielverein überzeugen konnten, freut uns sehr. Denn mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der die Regionalliga West kennt und weiß, was auf uns zukommt. Sein gutes Aufbauspiel mit dem linken Fuß, gepaart mit seiner Zweikampfstärke und seine Persönlichkeit als Führungsspieler werden unserem Team gut tun. Ali ist einfach ein Mega-Typ: Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, zur Verlobung und zur Entscheidung für den Spielverein!", sagt Chris Schmoldt, Kaderplaner des MSV Duisburg.

In der vergangenen Saison trug der Innenverteidiger für Drittliga-Vizemeister Preußen Münster in 20 Spielen das Adler-Trikot. Sein einziger Treffer war allerdings einer der wichtigsten für die Westfalen: das Tor zum 3:3 beim 5:3-Sieg bei Viktoria Köln am drittletzten Spieltag. Bereits im Sommer 2023 war dem Linksfuß mit den Preußen ein Aufstieg geglückt: von der Regional- in die 3. Liga.

Alexander Hahn: "Ich bin voller Tatendrang, will meine Qualität und meine Menschlichkeit auf und neben dem Platz für den Spielverein einbringen – und damit dazu beitragen, den größtmöglichen Erfolg für uns erreichen: ich bin hier, um aufzusteigen."

MSV-Trainer Dietmar Hirsch freut sich auf den neuen Duisburger: "Gratulation an Ali zum Aufstieg mit Preußen Münster in die 2. Bundesliga - um so mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt dafür entschieden hat, den Weg mit dem Spielverein zu gehen! Ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der in der Regionalliga absoluter Stammspieler war und auch im Drittliga-Jahr viele Einsätze gehabt hat. Was uns zudem wichtig ist: Ali wird seine Führungsqualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen, das wird die jungen Spieler, die wir natürlich auch haben werden, weiter bringen."