Adrian Gantenbein wechselt aus Winterthur zu Schalke 04. Helfen soll der Rechtsverteidiger dem Zweitligisten auch in der Offensive.

Nach vielen Abgängen und internen Neuzugängen hat der FC Schalke 04 am Montag den zweiten externen Zugang gemeldet: Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur nach Gelsenkirchen. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

„Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung. „Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt.“

Für den ehemaligen Schweizer U21-Nationalspieler (sechs Einsätze) ist Schalke 04 die erste Station außerhalb seiner Heimat. Gantenbein ist in Winterthur geboren, durchlief sämtliche Jugendmannschaften für den FC Winterthur und wurde dort zum Profi. 119-mal lief er im Seniorenbereich für seinen Heimatverein auf.

Überzeugen konnte Gantenbein als Rechtsverteidiger dabei in der zurückliegenden Saison auch in der Offensive. Der 23-Jährige ist schnell schaltet sich gern auch im Angriffsspiel ein. Der Beleg: In 32 Erstligaspielen der zurückliegenden Spielzeit traf er dreimal und bereitete sieben weitere Tore vor. Auch in fünf Pokalspielen kommt er auf vier Vorlagen.

Gantenbein lobt „gute Gespräche“ mit den Schalker Verantwortlichen

„Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen“, erklärt der Neuzugang im Zuge seiner Vertragsunterzeichnung.

Nach Anton Donkor (26, kommt von Eintracht Braunschweig) ist Gantenbein der zweite externe Neuzugang für die neue Saison. Aus der Knappenschmiede werden die Schalker zudem durch Emmanuel Gyamfi (19, aus U23), Tristan Osmani (19), Vitalie Becker (19) und Taylan Bulut (18, alle aus der U19) verstärkt.