Mit einem Derbysieg gegen Schalke knackt die U19 des BVB den Punkterekord in der Bundesliga West. Noch mehr freute sich der Trainer über etwas anderes.

Die U19 von Borussia Dortmund hat den ewigen Rivalen FC Schalke 04 im Revierderby mit 3:0 (1:0) besiegt. Das Spiel, in dem der BVB in der zweiten Halbzeit lange seine Mühe mit den Königsblauen hatte, war aber bei Dortmunds Trainer Mike Tullberg schnell abgehakt.

Denn für die U19 des BVB, die bereits seit Wochen als Westdeutscher Meister feststeht, war es aus mehreren Gründen ein historisches Wochenende. „Wir sind jetzt dreimal in Folge Westdeutscher Meister geworden und die erste Mannschaft, die seit Bestehen der Bundesliga West 70 Punkte geholt hat." Bisheriger Rekordhalter war Bayer Leverkusen in der Saison 2006/07 mit 69 Zählern. "Es ist ja das letzte Mal, dass dieser Wettbewerb in dieser Form ausgespielt wird. Deswegen war es toll für die Mannschaft und für Borussia Dortmund, dass wir diesen Punkterekord knacken konnten“, freute sich Tullberg über den Sieg.

Am letzten Spieltag kann dieser Rekord für die Ewigkeit sogar noch auf 73 Punkte ausgebaut werden. Aber auch so sprechen 23 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage des BVB eine deutliche Sprache.

Dennoch wurde Tullberg in der zweiten Halbzeit laut. Denn nach den verletzungsbedingten Wechseln von Tyler Meiser und Charles Herrmann schwamm sein Team zeitweise gehörig. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit kontrolliert und gehen verdient durch ein tolles Tor in Führung. Wir hätten auch noch nachlegen können. Aber in der zweiten Halbzeit war Schalke 20 Minuten besser als wir“, meinte Tullberg.

„Wir haben ja auch gegen eine Top-Mannschaft gespielt, die nicht umsonst in den letzten Jahren zweimal Westdeutscher Meister in der U17 und einmal Deutscher Meister geworden ist.“ Sein Fazit: „Wir hatten gegen Schalke insgesamt 60 gute Minuten und jetzt geht es darum, uns auf die Endrunde vorzubereiten. Die Jungs haben eine herausragende Saison gespielt. Jetzt fängt in zehn Tagen ein neuer Wettbewerb an, in dem sich in drei Spielen alles entscheiden wird.“

Dann wies Tullberg darauf hin, dass sein Team ja nicht nur sportlich in der U19-Bundesliga West Historisches geleistet habe. „Das Schönste an diesem Wochenende war nicht der Sieg gegen Schalke, sondern das Debüt von Kjell Wätjen bei den Profis am Samstag. Das ist unser Auftrag in der Jugendabteilung.“

Wätjen ist nach Hendry Blank und Samuel Bamba bereits der dritte Spieler der U19 in dieser Saison, der einen Einsatz in der Bundesliga hatte. „Davon spielen zwei seit der U9, bzw. der U10 beim BVB. Darauf kann die gesamte Jugendabteilung von Borussia Dortmund sehr stolz sein.“