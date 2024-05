Der 31. Bundesliga-Spieltag brachte zwei schlechte Nachrichten für einen Topspieler von RB Leipzig und einen Nachwuchskicker des BVB mit sich.

Er war neben Marco Reus der Hauptdarsteller bei Borussia Dortmunds 5:1-Gala am Samstag gegen den FC Augsburg: Der 18 Jahre alte Kjell Wätjen feierte ein begeisterndes Profi-Debüt beim höchsten BVB-Bundesligasieg in dieser Saison.

"Er hatte sehr viele richtig gute Momente", lobte Trainer Edin Terzic den Youngster, der seit der U10 für die Dortmunder spielt und zu den besten BVB-Spielern am Samstag gehörte.

"Leider wird er uns am Dienstag nicht zur Verfügung stehen", sagte Terzic lachend mit Blick auf den Champions-League-Knaller im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. "Das hat einen einfachen Grund: Da hat er seine Abiturprüfung." Tatsächlich wäre das Mittelfeldtalent spielberechtigt gewesen. Denn die Dortmunder hatten auch Wätjen für die Champions League gemeldet.

Wätjen hatte unter anderem den Traumpass auf Reus vor dem 4:1 gespielt. "Einfach ein geiler Kicker", lobte auch der im Sommer scheidende Ex-Kapitän den Nachwuchsspieler.

EM-Aus: Leipzigs Schlager erleidet Kreuzbandriss

Viel bitterer als das BVB-Juwel, das jetzt "nur ein Spiel" verpasst, traf es einen Star von RB Leipzig. Xaver Schlager verpasst nämlich nach einem Kreuzbandriss die Europameisterschaft in Deutschland.

Der 26-Jährige zog sich die Verletzung im linken Knie am Freitagabend beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim zu, wie sein Verein am Samstag mitteilte. Der Mittelfeldspieler werde noch am Sonntag operiert und fehle "mehrere Monate" - und damit auch Österreichs Nationaltrainer Rangnick bei der EM (14. Juni bis 14. Juli).

Für Schlager, der sich die Verletzung ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte, ist es nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie im Jahr 2021 bereits die zweite schwere Verletzung.

"Das ist für uns alle und vor allem für Xaver ein Schock", erklärte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder. "Er ist eine tragende Säule in unserem Team und hat bislang eine starke Saison gespielt, die er mit der Teilnahme an der EURO 2024 krönen wollte." wozi mit sid/dpa