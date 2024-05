Die U17 von Borussia Dortmund feierte kürzlich den Meistertitel. Der Stammkeeper wechselt nun zu einem Zweitligisten, wo er zunächst in der U19 eingeplant ist.

Nach einer starken Saison in der U17 von Borussia Dortmund folgt der Lohn für Leon Herdes: Der Torhüter hat seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Allerdings nicht beim BVB, sondern bei einem Zweitligisten. Eintracht Braunschweig hat den 17-Jährigen verpflichtet und mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.

Bei den Niedersachsen wird Herder dem erweiterten Profikader angehören und zunächst Spielpraxis in der U19 erhalten.

"Leon verfügt über viel Potential auf der Torhüterposition. Wir sind sehr froh, mit ihm ein Top-Talent von unserem Weg überzeugt zu haben", sagt der Braunschweiger Sportdirektor Benjamin Kessel. "Wichtig ist, dass wir für seine sportliche und persönliche Entwicklung einen guten Mix finden aus Trainingseinheiten bei den Profis, Spielpraxis bei der U19 und verantwortungsvollem Umgang mit seinen schulischen Verpflichtungen. Wir wollen und werden Leon ganzheitlich fördern und schrittweise in den Herrenfußball integrieren."

Herdes gehörte in den vergangenen beiden Saisons zum Kader der Dortmunder U17. In der abgelaufenen Spielzeit stand er als Stammkeeper zwischen den Pfosten und feierte mit seinem Team die Meisterschaft nach einem dramatischen Finale gegen Bayer Leverkusen (3:2 nach Verlängerung).

Herdes stand in der gesamten Finalrunde im Tor und verpasste in der regulären Saison nur vier Partien. Am Mittwochabend folgte der nächste Titel: der U17-Westfalenpokal. Den 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Schalke verfolgte Herdes auf der Bank.

"Wir hatten sehr gute Gespräche in Braunschweig. Der aufgezeigte, langfristige Plan hat mich, meine Familie und meinen Berater überzeugt und wir sehen hier einen guten Entwicklungsweg im Übergang zum Profifußball", erklärt das Talent den Wechsel. "Ich freue mich auf die Zeit bei der Eintracht und auf ein neues spannendes Kapitel in meiner noch jungen Karriere."