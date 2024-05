Beim Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf kann sich der VfL Bochum über prominente Unterstützung von Bayern-Star Leon Goretzka freuen.

Für die Spieler des FC Bayern München ist die Saison beendet. Für jene Akteure, die nicht bei der Europameisterschaft mit ihren Nationalmannschaften antreten dürfen, ist Urlaub angesagt. Statt weißer Strände und Sonnenschein entschied sich einer der Münchener Stars für das Ruhrgebiet – und einen Ligakonkurrenten zu unterstützen.

Beim Relegationshinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf fingen die Fernsehkameras im Ruhrstadion einen ganz besonderen Fan ein: Leon Goretzka, Mittelfeldakteur beim Rekordmeister und in diesem Jahr nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt, ließ es sich nicht nehmen, den VfL zu unterstützen. Eingerahmt von Bochumer Anhängern sang der 29-Jährige lautstark mit, gekleidet in ein altes VfL-Trikot aus der Saison 1997/98.

Der gebürtige Bochumer durchlief die Jugendmannschaften des VfL, spielte eine Saison bei den Profis, bevor er 2013 erst zum FC Schalke 04 und 2018 schließlich zum FC Bayern München wechselte.

Beim Rückspiel dürfte sich Goretzka nicht so sehr über den Auftritt der Bochumer gefreut haben: In Unterzahl unterlagen die Münchener mit 2:3 im Vonovia Ruhrstadion. Das scheint der Bayern-Spieler aber längst verziehen zu haben. In der Relegation muss sich Bochum am Donnerstag- und Montagabend gegen die Fortuna aus Düsseldorf durchsetzen, wenn der Abstieg aus der Bundesliga noch abgewendet werden soll. In der Saison 2020/21 gelang dem VfL der Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Im Vorfeld gab es vor allem um Torwart Manuel Riemann Diskussionen: Am Montag wurde bekannt, dass die Nummer eins während der beiden Relegationsspiele nicht im Kader sein würde. Unmittelbar vor dem Spiel dann die nächste Überraschung: Kapitän Anthony Losilla saß zu Spielbeginn nur auf der Bank - aus sportlichen Gründen, wie der Klub mehrfach betonte.