Der Abstiegskampf in der Oberliga Westfalen bleibt weiter spannend. Im direkten Kellerduell gewann der FC Brünninghausen gegen Eintracht Rheine mit 2:1.

Drei Spieltage vor Schluss steht weiterhin kein Absteiger in der Oberliga Westfalen fest. Am vergangenen Sonntag gab der FC Brünninghausen mit einem 2:1-Sieg gegen Eintracht Rheine ein Lebenszeichen von sich.

Für Trainer Reza Hassani war der Sieg unabdinglich. "Wir hatten ja die Zwischenstände von den anderen Plätzen. Dann sind wir ins Risiko gegangen. Wenn wir nicht so schnell ausgeglichen hätten, wären wir noch offensiver geworden. So hart es auch klingt: Wir mussten am Sonntag gewinnen."

Vor allem da auch die Konkurrenz punktete, war der Sieg dringend nötig. TuS Bövinghausen gewann zuhause gegen die SG Finnentrop/Bamenohl, während sich Victoria Clarholz und die SG Wattenscheid mit einem Remis zufriedengeben mussten.

Durch Sprockhövels Niederlage in Schermbeck ist die TSG nun mit 22 Punkten Letzter. Brünninghausen steht mit 25 Punkten auf dem 17. Platz. Bövinghausen, Rheine und Clarholz stehen mit jeweils 29 Zählern auf den Plätzen 16, 15 und 14.

"Das war lebensnotwendig", erzählt der erleichterte Hassani. Zwar war beim späten 2:1-Siegtreffer per Elfmeter auch das nötige Quäntchen Glück dabei, doch "das Glück muss man sich erarbeiten und wir haben wirklich gut gearbeitet".

So hart es auch klingt, wir mussten am Sonntag gewinnen. Das war lebensnotwendig. Reza Hassani

Vor allem im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Clarholz sah der Brünninghausen-Trainer eine deutliche Steigerung: "Von der Lauf- und Kampfbereitschaft her waren wir wieder auf der Höhe. Das war gegen Clarholz nicht so. Das gestern war eine tolle Mannschaftsleistung."

Unter der Woche hat der FC Brünninghausen sein Nachholspiel gegen Preußen Münster II. Erst am Freitag gewann Münster 3:1 beim Tabellenführer SF Lotte.

"Wir haben natürlich auf dem Schirm, dass Münster eine brutale Qualität hat. Ein 3:1 in Lotte machst du nicht mal eben so im Vorbeigehen. Das wird ein Hardcore-Spiel."

Noch in derselben Woche empfängt Hassanis Elf dann noch Türkspor Dortmund. Türkspor steht nach dem Sieg gegen den Stadtrivalen ASC komfortabel auf dem zweiten Platz. "Im Allgemeinen wird es eine Hardcore-Woche", fürchtet der Trainer.

Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte der FCB bis auf einen Punkt an das rettende Ufer herankommen. Anstoß für das Auswärtsspiel gegen Preußen Münster ist am Donnerstag um 15 Uhr.