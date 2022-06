Schalke schnappt sich U19-Nationalspieler für die U23

Kurz vor dem Trainingsstart hat der FC Schalke 04 einen weiteren Spieler für seine U23 verpflichtet. Ein 19 Jahre altes Talent kommt von RB Leipzig.

Es geht derzeit Schlag auf Schlag bei der U23 des FC Schalke 04. Kurz vor dem Trainingsstart am Dienstag präsentierte die Knappenschmiede den dritten Zugang innerhalb von 24 Stunden. Der 19-jährige David Lelle kommt aus der A-Jugend von RB Leipzig ins Ruhrgebiet. Das Innenverteidiger-Talent gehört zum Kreis der deutschen U19-Nationalmannschaft (zwei Einsätze).

Der 1,89 Meter große Abwehrmann war 2017 aus dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern in die Leipziger Jugendabteilung gewechselt. In der vergangenen Saison war er Stammspieler in der U19, führte das Team mitunter als Kapitän auf den Rasen. Lelle sammelte insgesamt 25 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, eine Vorlage) in der Nord/Nordost-Staffel der A-Junioren Bundesliga, der Youth League und dem DFB-Pokal. Zudem schnupperte er Profiluft, als er im Halbfinal-Hinspiel der Europa League zum RB-Kader gehörte, aber nicht zum Einsatz kam.

Am Montag hatte Schalke bereits die Verpflichtung der beiden Offensivspieler Grace Bokake (Hannover 96 II) und Moritz Flotho (KSV Hessen Kassel) verkündet. Insgesamt stehen bislang acht externe Neuzugänge fest.

Die Zu- und Abgänge von Schalkes U23 im Überblick

Zugänge: David Lelle (RB Leipzig U19), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Stevan van der Sloot (Ajax II), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II), Verthomy Boboy (VfL Bochum U19), Tim Albutat (vereinslos), Sidi Sané, Elias Kurt, Arbnor Aliu (alle eigene U19)

Abgänge: Leo Scienza (1. FC Magdeburg), Franck Tehe (TSV Steinbach), Mikail Maden, Mika Hanraths, Diamant Berisha, Mateo Aramburu, Michael Zadach, Felix Wienand, Björn Liebnau, Hans Anapak, Topaz Kronmüller (alle unbekannt)