SV Lippstadt: Sportfreunde-Duo unterschreibt beim SVL

Der SV Lippstadt hat sich bislang mit Zugängen für die neue Saison zurückgehalten. Sechs Abgängen stand bis dato kein einziger Neuer gegenüber. Das ändert sich nun.

Der SV Lippstadt 08 hat seine ersten beiden Neuverpflichtungen für die Regionalliga-West-Saison 2022/2023 bekanntgegeben.

Luis Allmeroth und Hakim Traoré werden sich ab dem 1. Juli 2022 dem SVL anschließen. Das Duo kommt von Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte.

Während der 23-jährige Allmeroth als gelernter Innenverteidiger für die Defensive eingeplant ist, besticht der 21-jährige Traoré (21) Schnelligkeit und Technik auf den Flügeln.

Der gebürtige Bad Hersfelder Luis Allmeroth kommt aus der Jugend des thüringischen Traditionsvereins Carl Zeiss Jena für deren Junioren-Bundesliga-Team er auf 66 Einsätze kam, ehe er sich 2018 dem KSV Hessen Kassel anschloss, für er in drei Jahren insgesamt 48 Spiele in Regional- und Oberliga absolvierte. Im vergangenen Sommer folge der Wechsel nach Lotte, wo er auf Anhieb als Abwehrchef zum Stammspieler avancierte.

"Luis verfügt trotz seines jungen Alters schon über eine gute Portion an Erfahrung. Er ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz, eine Führungsrolle einnehmen kann und soll. Mit Hakim bekommen wir einen Spieler dazu, der über ein hohes Tempo verfügt und damit prädestiniert für unser Spiel ist. Zudem spielt und trainiert er schon einige Zeit auf diesem hohen Niveau und wird uns daher sicher weiterbringen. Hakim soll den nächsten Schritt seiner Entwicklung bei uns gehen. Ich freue mich, dass die beiden sich für den SVL entschieden haben", erklärt Lippstadts Sportchef Dirk Brökelmann.

Hakim Traore spielte seit seinem 11.Lebensjahr für den Verein seines Geburtsortes, den VfL Osnabrück. In der Saison 2020/21 war der Flügelflitzer an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Im Januar dieses Jahres folgte der Wechsel zu den Sportfreunden aus Lotte, für die er in der Rückrunde 15 der 18 Rückrundenspiele absolvierte.