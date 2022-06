Wuppertaler SV gewinnt Rennen um früheren Premier-League-Profi

Dem Wuppertaler SV ist ein Transfercoup gelungen. Ein Mittelfeldmann kommt, der unter anderem Erfahrung aus der Premier League und der 2. Bundesliga mitbringt.

Der Wuppertaler SV hat sich mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt und Marco Stiepermann verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom Zweitligisten SC Paderborn, wo sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Im Rennen um Stiepermann hat der WSV den Drittligisten SC Verl und Liga-Konkurrent Preußen Münster ausgestochen. Beide Klubs wollten den gebürtigen Dortmunder nach RS-Informationen ebenfalls verpflichten.

Wuppertals Sportchef Stephan Küsters berichtet von "sehr guten Gesprächen" und erklärt: "Wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und in die gleiche Richtung möchten. Es macht mich stolz zu hören, dass Marco Bock auf den WSV hat." Stiepermann solle eine Führungsrolle übernehmen, so Küsters weiter. "Mit seiner Erfahrung kann er der Mannschaft helfen und sie weiterbringen – sowohl fußballerisch als auch menschlich. Jetzt freue ich mich darauf, dass die Vorbereitung losgeht und wir Marco auf dem Platz sehen können."

Stiepermann bringt viel Erfahrung mit zum Wuppertaler SV

Beim WSV ist Stiepermann der älteste von bislang neun Zugängen - und gewiss der erfahrenste. Er stammt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund und sammelte als Youngster sogar sieben Bundesliga-Einsätze. Am häufigsten stand Stiepermann in der zweiten Liga auf dem Rasen. 184 Partien bestritt er im Unterhaus (22 Tore, 26 Vorlagen) in Diensten von SC Paderborn, VfL Bochum, Greuther Fürth, Energie Cottbus und Alemannia Aachen. Dazu verbrachte er vier Jahre in England. Für Norwich City spielte Stiepermann in der Premier League (24 Einsätze) und im Championship (84 Einsätze).

"Ausschlaggebend war, dass das Trainerteam und die sportliche Leitung mich davon überzeugen konnten, dass der WSV als Traditionsverein wieder sportlich angreifen möchte. Hier in Wuppertal entsteht etwas. Darauf habe ich richtig Bock", sagt der zentrale Mittelfeldmann selbst zu seinem Wechsel. "Ich will eine tragende Stütze im Team sein und den jungen Spielern helfen, sich zu entwickeln."