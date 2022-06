185 Zweitiliga-Einsätze: Verl und zwei West-Regionalligisten buhlen um diesen Profi

Aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga oder doch in die Regionalliga West? Diese Frage muss ein 185-maliger Zweitliga-Profi in den nächsten Tagen für sich beantworten.

Marco Stiepermann ist auf dem Markt und heiß begehrt. Dass der 31-jährige ablösefreie Profi bereits mit dem SC Verl Kontakt aufgenommen hat, [url]=https://www.reviersport.de/fussball/3liga/a559859---sc-verl-trio-geht-kommt-frueherer-premier-league-profi.htmlberichtete RevierSport bereits[/url]. Doch nun kommen zwei weitere Klubs im Buhlen um Stiepermann hinzu. Neben dem Drittligisten aus Ostwestfalen sind nämlich nach unseren Informationen auch der SC Preußen Münster und Wuppertaler SV heiß auf die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers. Für den SCP bestritt der gebürtige Dortmunder in der abgelaufenen Saison 16 Spiele (drei Tore). Vor allen den Münsteranern dürfte er nach einigen Leistungsträgern, die den Verein verlassen haben, gut zu Gesicht stehen. Die Preußen haben mit Niko Koulis (Holstein Kiel U23) auch erst eine neuen Spieler vorgestellt. Doch aktuell scheint der WSV die besten Karten auf eine Verpflichtung Stiepermanns zu besitzen. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen. Stiepermann kommt in seiner Karriere auf satte 185 Zweitliga-Einsätze (22 Tore, 26 Vorlagen). Zudem stand er in 24 Partien für Norwich City in der Premier League auf dem Rasen. Er spielte für Vereine wie VfL Bochum, Energie Cottbus, Greuther Fürth, Alemannia Aachen und Borussia Dortmund. In Zukunft könnten dann weitere Einsätze in der 3. oder 4. Liga hinzukommen - in Verl, Münster oder Wuppertal...

