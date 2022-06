Schalke: U23-Abgang wechselt zu Drittliga-Absteiger

Nach seinem Abschied aus der U23 des FC Schalke 04 hat Björn Liebnau einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zu einem Drittliga-Absteiger.

Björn Liebnau ist der dritte von zahlreichen Abgängen in der U23 von Schalke 04, der einen neuen Verein gefunden hat. Nach vier Jahren in der Reserve der Knappen wechselt der 22-Jährige zum TSV Havelse in die Regionalliga Nord. Das gab der Absteiger aus der 3. Liga am Donnerstag bekannt.

Der Rechtsverteidiger sei ein "sehr talentierter junger Spieler, der bereits Erfahrung in der Regionalliga West gesammelt und eine sehr gute fußballerische Ausbildung" genossen habe, betonte Havelses Sportlicher Leiter Matthias Limbach. "Björn ist sehr variabel einsetzbar und wird uns menschlich wie sportlich verstärken."





Liebnau war 2018 von seinem Heimatklub HSC Hannover nach Gelsenkirchen gewechselt. Mit Schalkes Reserve feierte er im Jahr darauf den Aufstieg in die Regionalliga West. Insgesamt kommt er auf 45 Pflichtspiele für die Knappen (ein Tor, eine Vorlage). In der abgelaufenen Saison lief Liebnau 18-mal für den Revierklub auf.

"Ich habe große Lust auf den TSV und kann den Start kaum abwarten", sagt der Defensivmann zu seinem Wechsel. "Ich freue mich auf die Aufgabe im neuen Verein." In Havelse ist er der bislang dritte Neuzugang. Unter den Spielern, die Schalkes U23 in diesem Sommer verlassen, wurden zuvor Leo Scienza (1. FC Magdeburg) und Franck Tehe (TSV Steinbach) bei einem neuen Klub vorgestellt.