Robin Krüger, ehemaliger U19-Trainer von Rot-Weiss Essen und langjähriger Co-Trainer von Waldemar Wrobel, ist wieder auf Jobsuche.

Nach dem Abstieg aus der Ober- in die Verbandsliga - die Thüringenliga - werden sich die Wege von Trainer Robin Krüger und dem FSV Martinroda trennen. Der gebürtige Moerser, der jahrelang für Rot-Weiss Essen arbeitete, trat das Traineramt in Martinroda erst im vergangenen Sommer an - RevierSport berichtete. Nun verlässt der 32-Jährige den Klub wieder.

"Letztlich sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es nicht hundertprozentig zusammenpasst. Am Ende geht es um ein Gesamtpaket aus sportlichen Voraussetzungen, Zielsetzungen und die Art und Weise wie wir arbeiten und spielen wollen. Da gibt es verschiedene Ansätze und Schwerpunkte im Amateurfußball. Am Ende wurde deutlich, dass ich nicht der richtige Trainer für die Aufgabe bin und die Aufgabe auch nicht die ist, die ich machen möchte", nennt Krüger gegenüber dem Portal "Fupa Thüringen" die Gründe für die Trennung.

Martinrodas Sportlicher Leiter Sebastian Bach ergänzt: "Die Arbeit von Robin hat mir sehr imponiert und war schon beeindruckend, was er in so jungem Traineralter für Ideen hat und macht. Und mein alter Trainer Albert Krebs hat immer gesagt: Im Leben sieht man sich zweimal, im Fußballer Leben viermal."

Wohin der Weg des ehemaligen Co-Trainers und U19-Coachs von Rot-Weiss Essen sowie Arminia Klosterhardt führen wird, ist völlig offen. Krüger ist jedenfalls für alles offen und hört sich jede Anfrage gerne an.

Krüger arbeitete knapp acht Jahre bei Rot-Weiss Essen

Robin Krüger arbeitete zwischen Juli 2009 und Januar 2017 siebeneinhalb Jahre für Rot-Weiss Essen. Dabei war er nicht nur als Co-Trainer für die U17- und U19-Mannschaft von RWE verantwortlich, sondern arbeitete sich sogar in den Trainerstab der Essener Regionalligamannschaft hoch. Er fungierte unter anderem als Assistent von Waldemar Wrobel und Marc Fascher. Krüger war seinerzeit der jüngste Co-Trainer der Regionalliga West.

Im Sommer 2017 verließ er RWE und übernahm für rund ein Jahr die U19-Bundesligamannschaft von Arminia Klosterhardt. Im Juli 2018 ging es für ihn dann für die nächsten zwei Jahre nach Erfurt. Beim thüringischen RWE trainierte er zunächst die U19-Mannschaft, war dann Interimstrainer der Profis, bevor er zur Saison 2020/2021 die erste Mannschaft als Cheftrainer übernahm. Nach nur drei Spielen trennten sich die Wege wieder. Im Juli 2021 heuerte er dann in Thüringen beim FSV Martinroda an, stieg ab und die Wege trennten sich.