Der FC Liverpool steht laut Transferexperte Fabrizio Romano unmittelbar vor der Verpflichtung von Darwin Núñez. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus.

Nach dem Millionen-Transfer von Aurelien Tchouameni zu Real Madrid wäre das der zweite Kracher des Sommers: Wie Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, ist der Transfer von Darwin Núñez zum FC Liverpool fix. Der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp darf sich damit auf einen echten Hochkaräter aus der portugiesischen Liga freuen.

Romano nennt bei Twitter die Details zum Núñez-Deal





Demnach sei der Transfer bei einem Treffen in Portugal am Samstag eingetütet worden. Der Medizincheck solle am Montag, 13. Juni, erfolgen. Danach würde Núñez einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse soll sich auf insgesamt bis zu 100 Millionen Euro belaufen. Davon wären 80 Millionen sofort fällig, weitere 20 könnten als Bonuszahlungen hinzukommen.

Eine Núñez-Verpflichtung des LFC könnte Auswirkungen bis in die Bundesliga haben. Denn die Ankunft des Uruguayers würde wohl den Weg für einen Abgang von Flügelflitzer Sadio Mané freimachen. Der senegalesische Nationalspieler wird seit mehreren Wochen beim deutschen Meister FC Bayern München gehandelt, die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein.

Mit Núñez bekäme Jürgen Klopp den Shootingstar der abgelaufenen Saison. In der portugiesischen Liga traf er in 28 Spielen für Benfica Lissabon 26 Mal, lieferte zudem vier Vorlagen. Transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert aktuell auf 55 Millionen Euro.