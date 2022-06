Nach Mallorca-Auszeit: Comeback! 181-maliger Regionalligaspieler sucht neuen Klub

Vor gut einem Jahr brach Bastian Müller mit seiner Frau die Zelte in Deutschland ab. Mallorca war die neue Heimat der Müllers. Nun ist er zurück und will wieder Fußball spielen.

Im Sommer 2021 verließ Bastian Müller als Leistungsträger Rot-Weiß Oberhausen. Nach zwei Jahren und 48 Pflichtspielen war für den gebürtigen Bielefelder Schluss bei RWO. Dabei besaß er an der Lindnerstraße noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der Grund für die Vertragsauflösung: Müller und seine Frau wollten sich auf Mallorca einen Traum vom Café verwirklichen. Nach nur einem halben Jahr brachen die Müllers dann ihre Zelte auf den Balearen ab. Das "Café Simple" an der Costa D'EN Brossa wurde geschlossen, weiter vermietet und dafür kehrten die Müllers mit einer frohen Kunde nach Aachen zurück.

Bastian Müller in Zahlen: SC Verl: 67 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen Fortuna Düsseldorf II: 51 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen: 48 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen Alemannia Aachen: 45 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen Alemannia Aachen II: 9 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen FC Bayern München II: 29 Spiele, kein Tor, keine Vorlage SV Waldhof Mannheim: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

"Meine Frau wurde schwanger und unsere Penelope ist seit sieben Wochen auf der Welt. Wir sind jetzt seit November 2021 zurück in Deutschland. Als wir erfuhren, dass meine Frau schwanger ist, war klar, dass wir zurückkehren. Mallorca und das Café waren eine schöne Erfahrung, aber hier ist das Leben dann mit einem Kleinkind doch geordneter und für uns als Familie einfacher zu händeln", erzählt Müller im RevierSport-Gespräch.

Mit Oberhausen hatte der defensive Mittelfeldspieler ein Abkommen, das beinhaltete, dass er bis zum 31. Januar 2022 nirgendwo anders spielen wird. An das gegebene Wort hielt sich Müller. Nun ist er frei und voller Tatendrang. "Ich bin topfit. Ich habe in Spanien so viele Läufe und Einheiten im Kraftraum gemacht wie noch nie im Leben. Die spanische Sonne hat mich gepusht (lacht). Im Ernst: mir fehlt natürlich das Mannschaftstraining, aber ansonsten bin ich der alte Bastian Müller, den man vor meiner Abreise Richtung Mallorca in Erinnerung hat", erklärt der 30-Jährige.

Ich bin davon überzeugt, dass ich vielen Vereinen helfen kann. Ich bin jetzt schon heiß wieder in die Vorbereitung und ins Mannschaftstraining zu starten. Bastian Müller

Lauf- und zweikampfstark, mit einem guten Auge für seine Mitspieler, so dürften die Regionalliga-West-Fans Müller in Erinnerung haben. 181 Spiele (elf Tore, 14 Vorlage) absolvierte der Mittelfeldspieler in der West-Staffel. Hinzu kommen 43 Einsätze in der 3. Liga. Zahlen, die einige Klubs auf Müller aufmerksam machen dürften.

"Die Regionalliga ist für mich nie das Ende gewesen. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und will es noch einmal wissen. Ob bei einem Topklub der Regionalliga oder einem Drittligisten: ich bin davon überzeugt, dass ich vielen Vereinen helfen kann. Ich bin jetzt schon heiß wieder in die Vorbereitung und ins Mannschaftstraining zu starten", betont der Mallorca-Rückkehrer.