Umbruch bei Fortuna Köln geht weiter: Zugang aus der 3. Liga

Der SC Fortuna Köln hat einen Neuzugang präsentiert. Er kommt aus der 3. Liga, kennt sich aber auch in der Regionalliga West aus.

Der SC Fortuna Köln hat den dritten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Regionalliga West präsentiert. Dustin Willms wechselt zu den Domstädtern. Er kommt vom FSV Zwickau aus der 3. Liga.

Willms ist in der Offensive flexibel einsetzbar und bringt im Alter von nur 22 Jahren schon reichlich Erfahrung mit zur Fortuna: Für Zwickau sammelte er in den vergangenen beiden Saisons 42 Einsätze in der 3. Liga und erzielte dabei zwei Tore und drei Vorlagen. Dazu kommen 38 Spiele (sechs Tore, eine Vorlage) in der Regionalliga West.

Denn Willms kennt die Liga bereits: Zwischen 2018 und 2020 lief er für die U23 von Fortuna Düsseldorf auf - es war seine erste Station im Seniorenbereich. Ausgebildet wurde der gebürtige Werner im Nachwuchs des FC Schalke 04.

Fortuna Köln: Zugang Willms wurde auf Schalke ausgebildet

"Mit Dustin konnten wir einen jungen und auch schon erfahrenen Offensivspieler verpflichten", freut sich Fortunas Sportlicher Leiter Matthias Mink. "Ich kenne Dustin schon aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf und bin überzeugt, dass er mit seiner Zielstrebigkeit und seiner Geschwindigkeit unserem Angriffsspiel entscheidende Impulse geben wird."

Zuvor hatten die Kölner bereits Angelo Langer (SV Rödinghausen) und Serkan Göcer (FC Homburg) verpflichtet. Mit Younes Derbali, Tariq-Emad Suleiman und Gianluis di Fine rücken zudem drei U19-Spieler in den Profikader auf. 14 Spieler haben den Verein derweil verlassen.