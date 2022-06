Fortuna Köln: Fünfter Zugang für die Südstädter fix - 14 Abgänge auch

Großer Umbruch bei Fortuna Köln. Der Regionalligist hat nach der Saisonende einen Schnitt vollzogen. 14 Abgängen stehen bisher fünf Zugänge gegenüber.

Der 19 Jahre alte Außenverteidiger Younes Derbali aus der U19-Bundesligamannschaft läuft in der kommenden Saison für das Profiteam des SC Fortuna Köln auf.

Beim SV Neuss begann Younes das Fußballspielen. Über die SG Unterrath und den TSV Meerbusch fand der Deutsch-Marokkaner im vergangenen Sommer den Weg in den Kölner Süden. Seitdem kam er in der U19 in sieben Pflichtspielen zum Einsatz und ist seit der Rückrunde fester Bestandteil der U23-Oberligamannschaft der Fortuna. Dort lieferte Derbali in 14 Spielen sieben Assists.

Abgänge: Seymour Fünger (Hallescher FC), Jannik Löhden (VfB Lübeck), Suheyel Najar (SV Wehen Wiesbaden), Sören Dieckmann, Dimitry Imbongo, Dan-Patrick Poggenberg, Andre Dej, Francis Ubabuike, Mike Owusu, Pascal Itter, Nico Brandenburger, Albin Thaqi, Ismail Harnafi, Batuhan Özden (alle Ziel unbekannt)

In der Saison 2022/2023 gehört Derbali, wie auch Serkan Göcer (FC Homburg 08), Angelo Langer (SV Rödinghausen), Gianluis Di Fine, Tariq-Emad Suleiman (beide eigene U19), zum Kader der Regionalligamannschaft von Fortuna Köln. Dieser wird bekanntlich von Markus von Ahlen, der Alexander Ende zur neuen Saison beerbt, trainiert.

"Younes hat in den vergangenen Monaten bewiesen, was für ein Potential in ihm steckt. Wir sind überzeugt von seinem Können und trauen ihm den nächsten Schritt im Seniorenfußball zu", freut sich Fortunas Sportlicher Leiter Matthias Mink.