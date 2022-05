Sportfreunde Lotte: Erster Zugang! 16-maliger Bundesligaspieler kommt

Die Sportfreunde Lotte haben die Planungen für die Oberliga-Westfalen-Saison 2022/2023 aufgenommen. Am Montag stellte der Klub den ersten Zugang vor.

Yanni Regäsel verstärkt in der kommenden Oberliga-Saison den Kader der Sportfreunde Lotte. Der Defensivallrounder wechselt von Rot-Weiß Koblenz ans Lotter Kreuz und ist Trainer Heiner Backhaus bestens bekannt. Beide arbeiteten bereits in Koblenz zusammen. Erfahrungen sammelte der erste Lotter Neuzugang für 2022/2023 unter anderem auch in der Bundesliga sowie bei mehreren Jugendnationalmannschaften.

"Mit Yanni Regäsel gewinnen wir einen aggressiven Kämpfer, der gerade mit seiner Erfahrung aus dem Profi-Bereich die Mannschaft verstärken wird", zeigt sich Lottes Sportdirektor Sebastian Friedering zufrieden.

Der 26-jährige Berliner spielte zuletzt für Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest und ist defensiv flexibel einsetzbar. Regäsel wurde als Rechtsverteidiger ausgebildet, spielte in der vergangenen Saison aber auch bereits im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Zu Beginn seiner Karriere durchlief er die Jugendmannschaften von Hertha BSC und stand, neben dem Hauptstadtklub, ebenso für Eintracht Frankfurt insgesamt in 16 Spielen in der Bundesliga auf dem Platz. Hinzu kommen fünf Einsätze in der 2. Bundesliga und 64 Begegnungen in der Regionalliga.

"Yanni ist unser erstes Puzzlestück beim Aufbau eines schlagkräftigen Kaders. Zwischen uns gibt es eingespielte Prozesse und er steht zu einhundert Prozent hinter unserer Philosophie", freut sich Trainer Backhaus. Regäsel selbst sagt: "Der entscheidende Faktor war für mich die Zusammenarbeit mit Heiner Backhaus. Es ist eine Herzensangelegenheit den Weg mit dem Trainer weiterzugehen und hier etwas aufzubauen."