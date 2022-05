Schalke-Talent wechselt nach U23-Abschied in die Regionalliga Südwest

Ein Talent des FC Schalke 04, das die U23 des Vereins verlässt, hat einen neuen Verein gefunden. Der Flügelflitzer wechselt in die Regionalliga Südwest.

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison wurde Franck Tehe bei der U23 des FC Schalke 04 verabschiedet. Inzwischen ist auch bekannt, wie es für den 20 Jahre alten Flügelstürmer weitergeht. Er wechselt zum TSV Steinbach Haiger in die Regionalliga Südwest. Das teilte Tehes künftiger Klub am Sonntag mit.

Tehe hatte seit 2013 die S04-Jugendteams durchlaufen. Im vergangenen Sommer rückte er in die zweite Mannschaft auf. 17 Einsätze bestritt der gebürtige Essener in der Saison, an deren Ende die Königsblauen den Klassenerhalt sicherten. Tehe gehörte allerdings nur sechsmal zur Startelf. Torbeteiligungen gelangen ihm nicht.





Tehe sei "ein sehr talentierter, junger offensiver Mittelfeldspieler", wird Steinbachs Cheftrainer Ersan Parlatan im Rahmen des Transfers zitiert. "Franck kann im offensiven Eins-gegen-eins viele gute Lösungen finden und viel für unsere Kreativität sorgen. In ihm steckt viel Potential zu einem möglichen Unterschiedsspieler."

Der TSV landete in der abgelaufenen Saison auf dem vierten Tabellenplatz der Südweststaffel und schielt seit einigen Jahren auf den Aufstieg. Tehe sagt: "Ich bin überzeugt davon, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden und wir die Ziele des Vereins sowie meine persönlichen Ziele erreichen werden."

In Schalkes Reserve ist der Nachwuchsmann einer von elf Abgängen. Drei externe Neue und zwei U19-Aufrücker stehen dem bislang gegenüber.