OL NR: Ex-Liverpooler kommt -mit diesem Transfer lässt Ratingen 04/19 aufhorchen

Ratingen 04/19 hat einen namhaften Ex-Profi für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet. Der neue Stürmer stand vier Jahre lang beim FC Liverpool unter Vertrag.

Ratingen 04/19 hat Samed Yesil verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer kommt vom Liga-Konkurrenten Teutonia St. Tönis. Mit diesem Transfer lässt der derzeitige Oberliga-Fünfte durchaus aufhorchen, schließlich bringt Yesil einiges an Erfahrung mit. Der gebürtige Düsseldorfer kam schließlich nicht nur 34 Mal für die deutschen Jugendnationalmannschaften zum Einsatz, sondern stand zwischen 2012 und 2016 beim FC Liverpool unter Vertrag.

Beim diesjährigen Champions-League-Finalisten kam Yesil zu 20 Einsätzen in der U23, zweimal bei der ersten Mannschaft im League-Cup. Auf seinen Stationen in Deutschland (Bayer Leverkusen), der Schweiz (FC Luzern) und Griechenland (Panionios Athen) kam er insgesamt zu 44 Einsätzen in den höchsten Profiklassen.

"Er hat dort alles in Grund und Boden gespielt"

„Ich freue mich sehr über Samed“, sagt Ratingens Trainer Martin Hasenpflug über den Neuerwerb. „ Das erste Mal habe ich ihn durch Zufall gesehen, weil ich unseren nächsten Gegner beobachtet habe. Er hat dort alles in Grund und Boden gespielt.“ Auch der erste persönliche Kontakt sei sehr angenehm gewesen. „Außerhalb des Platzes ist er ein ruhiger und sehr netter Kerl. Wir dürfen jetzt aber auch keine Wunder von ihm erwarten. Wir wollen, dass er sich schnell einlebt, sich wohl bei uns fühlt und damit einhergehend ist auch immer die fußballerische Leistung.“

Auch Yesil selbst zeigt sich nach seiner Vertragsunterschrift euphorisch: „Die Gespräche mit dem Trainer und dem Präsidenten (Jens Stieghorst, Anm. d. Red.) waren super, sodass ich nicht lange überlegen musste. Ich freue mich schon auf die kommende Saison."

Yesil ist Ratingens siebter Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor haben die Verantwortichen bereits Mike Koenders, Pierre Nowitzki (beide VfB Homberg), Yassin Merzagua (ETB SW Essen), Tom Hirsch (MSV Düsseldorf), Ali Hassan Hamoud (Jahn Hiesfeld) und Darko Tomic (Rather SV) verpflichtet. Mit Carlos Penan, Pascal Kubina und Fatih Özbayrak verlässt den Klub ein Trio Richtung ETB.