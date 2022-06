Der SC Wiedenbrück bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Nun ist der Klub aus Ostwestfalen in der Innenverteidigung fündig geworden.

Wie der SC Wiedenbrück bekanntgab, kommt mit Takahito Ohno ein Innenverteidiger aus der Mittelrheinliga - genauer gesagt von BC Viktoria Glesch-Paffendorf. Dort war er in der vergangenen Saison gesetzt, absolvierte 24 Spiele und schoss ein Tor.

Ohnos Werdegang findet mit seinem Engagement in der Regionalliga West einen vorläufigen Höhepunkt. Noch in der Saison 2018/19 lief der heute 16-Jährige in der Landesliga Mittelrhein auf - für den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Im Sommer 2019 ging er dann zum FC BW Friesdorf in die Mittelrheinliga. In drei Jahren Fünftklassigkeit absolvierte Ohno insgesamt 44 Spiele.

SC Wiedenbrück: Zugänge: Emre Aydinel (Sportfreunde Lotte), Luca Kerkemeyer (SV Lippstadt), Philip Aboagye (Wuppertaler SV), Nils Kaiser (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen) Emre Aydinel (Sportfreunde Lotte), Luca Kerkemeyer (SV Lippstadt), Philip Aboagye (Wuppertaler SV), Nils Kaiser (Rot-Weiss Essen, ausgeliehen) Abgänge: Bjarne Pudel (Borussia Dortmund II), Lukas Demming (Wuppertaler SV), Ousman Touray (SV Atlas Delmenhorst), Said Harouz (Ziel unbekannt), Robin Twyrdy (Karriereende), Leon van der Veen (Victoria Clarholz)

Vor wenigen Tagen hat der SC Wiedenbrück bereits die Leihe von Nils Kaiser bekanntgegeben. Dessen Vertrag bei Rot-Weiss Essen läuft noch bis zum 30. Juni 2024. "Der SC Wiedenbrück ist eine robuste Männermannschaft, die eine beachtliche Saison gespielt hat und über einen Trainer verfügt, der junge Spieler gezielt fördert. Wir glauben, dass Nils sich dort bestmöglich entwickeln kann und wünschen ihm viel Erfolg", hatte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak erklärt.