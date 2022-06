RWE: Mittelfeldspieler wird an Regionalliga-Klub ausgeliehen

Rot-Weiss Essen hat für die neue Saison 29 Spieler unter Vertrag. Klar: Die Kadergröße muss nach unten geschraubt werden. Gesagt, getan: der erste Spieler verlässt vorerst RWE.

Rot-Weiss Essen hat nach der Verpflichtung von Björn Rother einen 29 Mann starken Kader - definitiv eine zu große Mannschaft für die Verantwortlichen um Sportchef Jörn Nowak. Dieser hatte bereits angekündigt, dass einige Akteure trotz laufenden Vertrags RWE verlassen werden.

Der Erste ist Nils Kaiser. Der Mittelfeldspieler wird bis zum Ende der Saison 2022/2023 an den letztjährigen RWE-Regionalliga-Konkurrenten SC Wiedenbrück ausgeliehen. Kaisers Vertrag bei RWE läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Der Kader 2022/23 - Stand: 11. Juni 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians, Nico Haiduk (eigene U19), Meiko Sponsel (1. FC Köln, ausgeliehen) Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother (Hansa Rostock). Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Isaiah Young, Timur Mehmet Kesim (eigene U19)

"Nils hat seine Fähigkeiten in den Trainingseinheiten und im Niederrheinpokal immer wieder andeuten können. Die Konkurrenz auf seiner Position ist allerdings groß, sodass es für ihn vermutlich schwer geworden wäre, auf ausreichend Spielzeit zu kommen. Nichtsdestotrotz glauben wir weiter daran, dass er uns perspektivisch weiterhelfen kann und haben daher nach einem geeigneten Verein für eine Leihe gesucht. Der SC Wiedenbrück ist eine robuste Männermannschaft, die eine beachtliche Saison gespielt hat und über einen Trainer verfügt, der junge Spieler gezielt fördert. Wir glauben, dass Nils sich dort bestmöglich entwickeln kann und wünschen ihm viel Erfolg", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Nach RevierSport-Informationen sind auch Felix Heim, Yannick Langesberg und Felix Schlüsselburg Kandidaten für einen vorzeitigen Abgang bei Rot-Weiss Essen.

Der 20-jährige Kaiser wechselte vor zwei Jahren vom TSV Meerbusch ins rot-weisse Nachwuchsleistungszentrum und rückte zur Saison 2021/22 in die Profi-Mannschaft auf. Für RWE absolvierte der 1,78 Meter große zentrale Mittelfeldspieler in dieser Zeit wettbewerbsübergreifend sechs Partien, in denen er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.