In Deutschlands Regionalligen stehen einige Traditionsklubs mies da. Doch die Abstiegsfrage wird lange offenbleiben. Es hängt an der 3. Liga.

Der Blick geht in den Regionalligen gerne an die Tabellenspitzen, wo am Ende der Saison ein Team in die 3. Liga und damit in den überregionalen Fußball aufsteigt. Im Gegensatz dazu stürzen am Tabellenende regelmäßig Mannschaften in die Oberliga ab - und kommen teils nicht mehr zurück.

Im Westen spielt etwa die U23 des FC Schalke 04 eine besorgniserregende Saison. Vorletzter ist die in der Viertklassigkeit eigentlich etablierte Truppe von Trainer Jakob Fimpel.

"Die Situation wird mit jeder Niederlage nicht besser. Die Hinrunde ist jetzt vorbei. Punktemäßig ist es eine ganz schwache Hinrunde gewesen mit den elf Punkten, die wir haben", sagte Fimpel nach der 0:1-Niederlage gegen Fortuna Köln.

Will Schalke den Klassenerhalt noch realistisch anpeilen, müssten die Knappen schon eine Rückrunde mit annähernd 30 Punkten abliefern. Wie will Fimpel das angehen, außer auf zurückkehrende Spieler zu hoffen? "Wir müssen uns jetzt in die Winterpause retten und dann nochmal neu aufstellen und schauen, dass wir vorne nochmal etwas dazubekommen", erklärte Fimpel. "Und dann brauchen wir natürlich auch bessere Ergebnisse, das ist klar."

Das nehmen sich auch andere vor. Die Übersicht über die Abstiegskandidaten in Deutschlands Regionalligen.

Regionalliga West: Türkspor Dortmund abgeschlagen, Schalke II in Gefahr

Ganz unten scheint für Türkspor Dortmund in der Regionalliga West jegliche Hoffnung verloren zu sein. Auch für Schalke 04 II, den SC Wiedenbrück und Eintracht Hohkeppel sieht es schlecht aus. Fortuna Düsseldorf II, der KFC Uerdingen und der 1. FC Bocholt haben noch ein gutes Polster.

Regionalliga Nord: Oldenburg ist akut gefährdet

Im Keller der Regionalliga Nord geht es eng zu. Holstein Kiel II und Eintracht Norderstedt würden nach aktuellem Stand direkt absteigen. Doch sie sind alles andere als abgeschlagen.

Abhängig von der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga könnte es bis zu drei weitere Mannschaften treffen. Stand jetzt wären das der Bremer SV, der SV Todesfelde und der VfB Oldenburg.

Regionalliga Nordost: Nur ein fixer Absteiger, wird es Luckenwalde?

Ein Team steigt sicher ab, bis zu drei kommen dazu. Stand jetzt würde der FSV Luckenwalde den Gang in die Oberliga antreten müssen. Bis zum vermeintlich rettenden Ufer sind es schon fünf Punkte Rückstand. Doch da sind auch der FC Eilenburg, der VFC Plauen und Hertha Zehlendorf in Gefahr.

Regionalliga Südwest: Stürzt Traditionsklub Hessen Kassel ab?

Gar nicht gut sieht es im Tabellenkeller für den Traditionsklub Hessen Kassel aus. Die Nordhessen sind Drittletzter, dahinter rangieren noch Eintracht Frankfurt II und der FC 08 Villingen. Das würde den direkten Abstieg bedeuten.

Bis zu zwei Teams könnte es zusätzlich noch treffen. Diese Plätze belegen gerade der Bahlinger SC und der FC Gießen.

Regionalliga Bayern: Einstiger Emporkömmling am Tabellenende

Türkgücü München hatte mal große Pläne und spielte in der 3. Liga. Jetzt stehen sie am Tabellenende der Regionalliga Bayern - ohne echte Perspektive. Zehn Punkte liegen sie alleine hinter den Relegationsplätzen, die sich über Entscheidungsspiele in der Liga halten können.

Auch Eintracht Bamberg ist akut abstiegsgefährdet. In die Relegation gingen, Stand jetzt, DJK Vilzing und die SpVgg Hankofen-Hailing.