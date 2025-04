Für Dennis Lerche waren die letzten Wochen und Monate eine Zeit zum Vergessen. Nur die Geburt seines Sohnes konnte dem Stürmer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Er löste seinen Vertrag beim FC Rot-Weiß Erfurt auf, um bei Türkspor Dortmund in der Regionalliga West durchzustarten, viele Tore zu schießen und sich im Bestfall für noch höhere Aufgaben zu empfehlen.

Doch daraus wurde nichts. Der 29-jährige Stürmer kam nur zu fünf Einsätzen (ein Tor) für Türkspor Dortmund und vor wenigen Wochen zogen die Verantwortlichen die Reißleine: Regionalliga-Rückzug!

Für Lerche beginnt ab dem 1. Juli 2025 eine neue "Karriere" - in der Bezirksliga Gruppe 3 am Niederrhein beim CSV Marathon Krefeld. "Ich bin schon einige Jahre hinter Dennis her und jetzt hat es endlich geklappt. Dennis wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und ist nun auch Familienvater geworden. Er muss an sich und seine Familie denken. Wir konnten ihn als absoluten Leader für die sportliche Aufgabe begeistern, aber natürlich konnten wir auch damit punkten, weil wir ihm einen Job vermitteln konnten", erklärt Onur Özkaya, Trainer und Sportchef beim CSV Marathon gegenüber RevierSport.

Lerche soll demnächst bei den Entsorgungsbetrieben Krefeld (GSAK) arbeiten. Er freut sich auf sein neues Leben. "Ich brauche nicht mehr davon zu träumen, dass ich eine große Profikarriere machen werde. Die Zeit der sportlichen Träume ist vorbei. Ich muss jetzt zusehen, dass ich für meine Familie und mich Geld verdiene. Und das kann ich hier beim CSV Marathon in Verbindung mit dem Arbeitsplatz", sagt Lerche.

Aber auch sportlich will der 1,92 Meter große Angreifer von sich reden machen lassen. Lerche: "Wer mich kennt, der weiß, dass er eine hundertprozentige Einstellung auf den Rasen bekannt. Wenn ich das Grün betrete, will ich gewinnen und Tore schießen. Das wird sich auch in der Bezirksliga nicht ändern."

Lerche spielte bis dato für Klubs wie die SG Wattenscheid (45 Spiele, 23 Tore), TuS Bösinghoven (15, 2), Vorgänger-Verein des TSV Meerbusch, VfB Frohnhausen (10, 7), SC St. Tönis (9, 2), VfB Uerdingen (6, 2), KFC Uerdingen (5, 0) und SSV Jeddeloh (8, 7) sowie zuletzt Rot-Weiß Erfurt (19, 6, 7).