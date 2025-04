Sieben neue Insolvenzverfahren hat das zuständige Amtsgericht in Krefeld am Dienstag, 1. April, eröffnet. Eines davon gegen den KFC Uerdingen.

Das Aktenzeichen 500 IN 1/25 wird den KFC Uerdingen ab diesem Dienstag, 1. April, nun eine ganze Weile lang begleiten. Unter dem führt das zuständige Krefelder Amtsgericht nämlich das Insolvenzverfahren gegen den "Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. (KFC Uerdingen 05 e.V.)".

Das ist online einsehbar. Gegen den KFC werde "wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung heute, am 01.04.2025, um 08:52 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Eröffnung erfolgt aufgrund des am 07.01.2025 bei Gericht eingegangenen Antrags eines Gläubigers sowie eines am 13.01.2025 eingegangenen Antrags des Schuldners und eines weiteren am 04.02.2025 Antrags einer Gläubigerin."

Der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Ellrich wurde zum offiziellen Insolvenzverwalter bestellt. "Die Gläubiger werden aufgefordert, dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten des Schuldners in Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. Wer diese Mitteilungen schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für den daraus entstehenden Schaden (§ 28 Abs. 2 InsO).

Wer Verpflichtungen gegenüber dem Schuldner hat, wird aufgefordert, nicht mehr an diesen zu leisten, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter", heißt es.

Immerhin: Geldgeber Mehmet Eser hat dem KFC jüngst die Treue geschworen - auch bei Insolvenz und Abstieg in die Oberliga Niederrhein. "Wir versichern Euch, dass wir weiterhin alles für den Verein tun werden, auch im Falle einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens werden wir nicht aufgeben, den Verein wieder in das richtige Fahrwasser zu bekommen. Das erste Anzeichen dafür ist die erfolgte Beantragung der Regionalligalizenz. Wir glauben fest daran, dass wir auch bei einem Punkteabzug mit dieser unglaublichen Mannschaft und deren unbeschreiblichen Moral den Klassenerhalt schaffen können.

Sollte dieses Vorhaben gegen unsere Überzeugung nicht gelingen, ist auch dieses kein Grund für uns aufzugeben. Obwohl Mehmet Eser (M-Soccermanagement) bisher über 600.000 Euro in den Verein investiert hat, bleibt der KFC Uerdingen für ihn eine Herzensangelegenheit, der er auch im Falle einer möglichen Oberligazugehörigkeit treu bleiben wird, um dabei mit einer schlagkräftigen Truppe und unserem Trainer zu helfen von dort schnellstmöglich wieder nach oben zu kommen. Die Bereitschaft, mit allen Gläubigern eine Lösung zu finden, ist seitens Mehmet Eser auch im Falle einer Insolvenzeröffnung vorhanden und wird auch dann schnellstmöglichst umgesetzt", hieß es dazu in einer Vorstandsmitteilung.