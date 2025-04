Beim wilden 3:3 des FC Schalke 04 in Fürth stand das Schiedsrichterteam immer wieder unfreiwillig im Mittelpunkt. Jetzt räumt der DFB einen Fehler ein.

In der 25. Minute dieses Zweitligaspiels trat Schalkes Paul Seguin dem Fürther Simon Asta auf den Fuß. Oder doch nicht? Asta fiel, Schiedsrichter Tom Bauer gab Elfmeter, kein Videobeweis.

Loris Karius parierte zweimal stark, doch am Ende war die Kugel drin. Jomaine Consbruch hatte den Nachschuss versenkt. Aber hätte es diese Situation überhaupt geben dürfen?

Alex Feuerherdt, Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB-Schiris, hat darüber exklusiv mit den Kollegen der WAZ gesprochen. Er kritisiert die Auslegung der Situation auf dem Feld. Lesen Sie hier all seine Aussagen und was er dazu sagt, dass der Videobeweis in dieser Situation nicht eingegriffen hat.

Am Ende stand ein 3:3, welches Moussa Sylla mit einem Tor kurz vor Schluss eingetütet hat (90.+6). Den Schlussspurt hatte man auch dem eingewechselten Amin Younes zu verdanken, der zum 2:3 traf. Er bilanzierte nach dem Abpfiff: "Wir haben sicher versucht, viel Ballbesitzt zu haben, aber speziell im letzten Drittel hat der letzte Pass nicht so funktioniert, erst in der Schlussphase hat das wieder geklappt. Das hat über die Saison betrachtet auch was mit dem Selbstvertrauen zu tun. Ich bin froh, dass ich am Ende dazu beitragen konnte, dass wir noch einen Punkt geholt haben, dafür bin ich hier und diesen Anteil möchte ich leisten."

Schalke-Trainer Kees van Wonderen bilanzierte: "Das war ein verrücktes Spiel. Wir fangen gut an, machen direkt das Tor, bekommen aber eine halbe Minute später schon wieder den Ausgleich, weil wir den tiefen Ball nicht gut verteidigen. Generell ist die Instabilität der Defensive das Hauptthema in dieser Saison. Was wir in der Abwehr gezeigt haben, war nicht in Ordnung und erlaubt uns nicht, Anspruch auf höhere Ziele anzumelden. Wir haben nicht richtig kommuniziert und zusammengearbeitet, viel zu viele Chancen zugelassen."

Am kommenden Sonntag, 6. April, 13:30 Uhr, steht für Schalke dann ein ganz wichtiges Heimspiel an. Der SSV Ulm 1846 Fußball kommt in die Veltins Arena und will seinerseits Punkte gegen den Abstieg mitnehmen.