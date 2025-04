Am 12. April findet in Gelsenkirchen Ückendorf ein Freundschaftsspiel zwischen der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 und den Fenerbahce Legends statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel wird am Samstag, 12. April 2025, auf der Sportanlage Ückendorf in der Bochumer Straße in Gelsenkirchen stattfinden. Einlass ist um 12 Uhr, das Spiel findet zwei Stunden später um 14 Uhr statt. Laut Veranstalter Kamil Demirbilek wird eine Halbzeit 35-40 Minuten dauern.

Welche Legenden kann man dort treffen?

Von beiden Vereinen werden laut Demirbilek einige Vereinslegenden am Start sein. Allen voran Olaf Thon auf der Seite der Schalker. Neben Thon werden noch Schalker wie Ailton und Oliver Reck dabei sein. Auch Fenerbahce-Legenden Miroslav Stoch, Erol Bulut, Ali Günes und sogar der Portugiese Bruno Alves, der ganze drei Jahre Teil der Mannschaft von Fener war, wird anwesend sein. Überraschungsgast bei Fenerbahce: Kein Geringerer als Torwart-Legende Tim Wiese. Der mittlerweile 43-Jährige wird laut Demirbilek im Spiel gegen die Schalke-Legende zwischen den Pfosten stehen.

Wie viel kostet eine Eintrittskarte und wie viel Zuschauer werden erwartet?

Der Eintritt zum Legendenspiel kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder hingegen nur 10 Euro. Familien sind also herzlich willkommen. Bislang rechnet Veranstalter Demirbilek mit ungefähr 3000 Zuschauern, jedoch kann diese Zuschauerzahl variieren. Der Ansprechpartner für Tickets ist laut Demirbilek der Verein Gelsenkirchen Fenerbahce und sein Präsident Ercüment Salman.

Was gibt es auf der Veranstaltung für Angebote?

Auf dem Gelände wird es Angebote zum Essen und Trinken geben. Dazu werden Fanartikel, sowohl von Schalke, als auch von Fenerbahce, erhältlich sein. Außerdem werden die deutsche und türkische, sowie die beiden Vereinshymnen gespielt werden. Einen Stadionsprecher soll es auch geben. Und die wohl beste Nachricht: Nach dem Spiel wird es möglich sein, Bilder und Autogramme von seinen Lieblingslegenden zu bekommen.

Wie lange wird das Event dauern?

Laut Veranstalter Demirbilek wird das Event bis ungefähr 16:30 Uhr dauern. Bei pünktlichem Einlass wird die Veranstaltung also etwa viereinhalb Stunden dauern.