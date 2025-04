Thomas Reis spielt mit Samsunspor in der Türkei bislang eine sensationelle Saison. Nach einem Besuch in Bochum gab es nun aber eine Pleite. Geht Samsunspor die Luft aus?

Bisher ist Thomas Reis mit seinem Klub Samsunspor durch die Süper Lig geflogen. Nun droht dem Team ausgerechnet im Saisonendspurt die Luft auszugehen. Die sensationelle Qualifikation für die Ausscheidungsspiele zur UEFA Europa League ist in Gefahr.

Bislang glich die Saison von Thomas Reis mit dem türkischen Klub Samsunspor einem Märchen. Als Abstiegskandidat ist der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des FC Schalke 04 als Nachfolger von Markus Gisdol in das Abenteuer Türkei mit dem Schwarzmeerklub gestartet.

Samsunspor durfte vor der Saison wegen eines Transferverbots keine Spieler verpflichten und galt als klarer Abstiegskandidat. Doch Reis gelang es, eine Einheit aus der Mannschaft zu formen. Bislang punktete das Team von der Schwarzmeerküste beständig. Der Lohn: Der 3. Tabellenplatz nach 28 Spieltagen.

Nur Galatasary Istanbul und Fenerbahce Istanbul stehen noch vor Samsunspor. Aber den Platzhirschen und Erzrivalen vom Schwarzen Meer Trabzonspor hat das Reis-Team weit hinter sich gelassen und wird die Saison auch vor dem türkischen Meister von 2022 beenden.

Die Krönung wäre die Qualifikation für die UEFA Europa League. Doch ausgerechnet im letzten Drittel performt das Team nicht mehr. Am vergangenen Wochenende gab es zu Hause eine 0:2-Niederlage gegen Kasimpasa. Da zeitgleich Verfolger Besiktas Istanbul den Tabellenführer Galatasaray Istanbul besiegen konnte, ist Besiktas bei einem ausgetragenen Spiel weniger bis auf vier Punkte herangerückt.

Ein schreckliches Spiel sei es gewesen, sagte Reis nach der nicht eingeplanten Niederlage. Nichts habe geklappt. "Entschuldigung für die Performance, die an diesem Tag gezeigt haben", sagte Reis auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Trend ist leicht negativ. Von den letzten fünf Spielen hat Samsunspor nur eine Begegnung gewonnen.

Zuvor war Reis in der Länderspielpause erstmals in diesem Jahr für einige Tage nach Bochum gekommen. Nun heißt es für ihn und sein Team nochmal alle Kräfte zu bündeln. Denn nur der Tabellendritte qualifiziert sich für die Ausscheidungsspiele der UEFA Champions League. Der Tabellenvierte darf aber immerhin in die Qualifikation für die UEFA Conference League. Selbst das wäre ein großer Erfolg.