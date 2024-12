Aufatmen bei Schalkes U23: Das Team von Jakob Fimpel fährt zum Jahresabschluss einen immens wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten SC Wiedenbrück ein.

Mit der Unterstützung einiger Profis aus dem Zweitliga-Kader hat der FC Schalke 04 II im richtungsweisenden Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück am 18. Spieltag der Regionalliga West einen 3:1-Sieg eingefahren.

Tim Albutat (41., 88.) und Tidiane Toure (52.) trafen für die Königsblauen, den Wiedenbrücker Ehrentreffer erzielte Niklas Szeleschus (90.). In der Tabelle schloss die S04-Reserve damit zu Wiedenbrück auf, beide Mannschaften haben nun 14 Zähler auf dem Konto.

Schalke-Trainer Jakob Fimpel schickte im letzten Spiel des Jahres eine hochkarätige Startelf ins Rennen, unter anderem mit den fünf Profis Lino Tempelmann, Tristan Osmani, Martin Wasinski, Felipe Sanchez und Emil Höjlund.

Die neu zusammengewürfelte Schalker Mannschaft musste sich zunächst finden und hatte Glück, dass Wiedenbrücks Davud Tuma in der 8. Spielminute nur das Außennetz traf. Kurz darauf trat Tempelmann erstmals in Erscheinung, er scheiterte mit einem Abschluss an SCW-Keeper Marcel Hölscher. Die Gäste aus Ostwestfalen machten aber das Spiel. Jan Lukas Liehr kam im Strafraum an den Ball, traf ihn aber nicht richtig (31.).

Schalke II: Paris - Toure, Kemper, Wasinski, Breuer (77. Anubodem), Talabidi, Albutat, Sanchez, Osmani, Tempelmann, Höjlund (46. Remmert) Paris - Toure, Kemper, Wasinski, Breuer (77. Anubodem), Talabidi, Albutat, Sanchez, Osmani, Tempelmann, Höjlund (46. Remmert) Wiedenbrück: Hölscher - Ali (76. Friesen), Allmeroth, Geller, Szeleschus, Kaptan, Stabenau (83. Mai), Kerkemeyer, Tuma (76. Badjie), Liehr, Brosowski Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Tore: 1:0 Albutat (41.), 2:0 Toure (52.), 3:0 Albutat (88.), 3:1 Szeleschus (90.) Gelbe Karten: Talabidi - Zuschauer: 170

Während Julius Paris mit einer tollen Doppelparade gegen Tuma den Rückstand verhinderte (35.), stach S04 wenig später eiskalt zu: Hölscher konnte einen Schuss von Simon Breuer nicht festhalten, Albutat bedankte sich und verwertete den Abpraller (41.). Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause.

Aus der kam Schalke II mit breiter Brust und legte in der 52. Minute nach: Der eingewechselte Peter Remmert flankte auf Toure, der den Ball an den linken Innenpfosten setzte. Von dort rollte die Kugel ins Netz zum 2:0. Zwei Genickschläge für den SCW kurz vor und nach der Halbzeit.

Mit der Führung im Rücken hatte Schalkes U23 die Begegnung fest im Griff. Wiedenbrück kam kaum noch in die gegnerische Hälfte. Albutat schnürte in der 88. Minute nach einer Ecke den Doppelpack. Der SCW kam immerhin noch einmal auf die Anzeigetafel, Niklas Szeleschus besorgte den 3:1-Endstand (90.).