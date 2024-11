Nach der Länderspielpause stand in der Regionalliga West der 16. Spieltag auf dem Programm. Der MSV baut die Tabellenführung aus, für Schalke II wird die Luft dünner.

Eröffnet wurde der Spieltag bereits am Freitagabend (22. November) von einer etwas überraschenden Niederlage der Fortuna aus Köln. Der Zweitplatzierte musste sich im heimischen Südstadion dem abstiegsbedrohten SC Wiedenbrück mit 1:3 geschlagen geben - ein herber Rückschlag für die Kölner.

Der MSV Duisburg schlug im Kracher-Duell den Nachbarn vom KFC Uerdingen mit 2:1 und baute damit die Tabellenführung aus.

Im Duell der Zweitgarnituren zwischen der U23 von Fortuna Düsseldorf und ihrem Pendant vom FC Schalke 04 standen beide Mannschaften extrem unter Druck: Schalke ging als Vorletzter in die Partie, musste unbedingt punkten, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Auch Düsseldorf blickt nach unten. Am Ende setzte sich der Düsseldorfer Nachwuchs knapp mit 2:1 durch und stürzt damit die jungen Knappen um Coach Jakob Fimpel tiefer in die Krise.

Sunay Acars Start als neuer Bocholt-Coach verlief holprig. Gegen Eintracht Hohkeppel, einem Gegner aus der unmittelbaren Tabellennachbarschaft, musste daher dringend ein Dreier her. Und das Spiel begann gut für die "Schwatten": Kapitän Jan Holldack brachte den FCB bereits in der 6. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern in Führung. Nach Vorlage von Raphael Assibey-Mensah erhöhte Marvin Lorch auf 2:0 (35.).

Mit seinem schon neunten Saisontreffer verkürzte Enzo Wirtz kurz vor der Pause auf 1:2 aus Sicht der Eintracht (45.). Michael Gardawski glich in Hälfte zwei sogar aus (72.), weil Bocholt schlecht aus der Kabine kam. Doch die Bocholter Leistungskonstante, Raphael Assibey-Mensah, besorgte mit einem schönen Treffer zum 3:2 die erneute Bocholter Führung (75.) und legte anschließend uneigennützig zum 4:2 für Cedric Euschen ab (79.). Mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 machte Euschen schließlich den Deckel drauf (84.).

Rot-Weiß Oberhausen hält weiter den Anschluss an die Tabellenspitze. Der formstarke Tarsis Bonga und Moritz Stoppelkamp trafen [url= [url=https://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a610721---rot-weiss-oberhausen-bonga-gala-form-stoppelkamp-tor-beim-sieg-ueber-dueren.html]]reviersport.de/fussball/regionalliga/a610721---rot-weiss-oberhausen-bonga-gala-form-stoppelkamp-tor-beim-sieg-ueber-dueren.html] beim 2:0-Sieg über den FC Düren[/url].

Das abgeschlagene Schlusslicht Türkspor Dortmund empfing die U23 des 1. FC Köln. Der Favorit aus Köln hatte zunächst Glück: In der 36. Minute vergab Alessandro Tomasello die Riesenchance auf die Führung vom Punkt. Durch den verschossenen Elfmeter ging es ohne Tore in die Pause. Auch Hälfte zwei endete torlos.

Vor dem Pokal-Aus gegen die Sportfreunde Siegen aus der Oberliga hatte FC Gütersloh einen beachtlichen Lauf: Drei Siege in Folge standen zu Buche, nun ging es gegen die starke U23 von Borussia Mönchengladbach, die ihrerseits zuletzt zweimal gegen die Top-Teams vom MSV Duisburg und den Sportfreunden Lotte federn ließ und verlor. Gegen Gütersloh setzte es aber wieder einen Auswärtssieg. Spät trafen Noah Pesch (89.) und Shio Fukuda (90.) für die jungen Fohlen, nachdem Björn Rother auf Seiten des FCG in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz ging.

Einen beachtlichen Auswärts-Triumph feierten die zuletzt kriselnden Wuppertaler auswärts im Stadion am Lotter Kreuz bei der Top-Mannschaft aus dem Tecklenburger Land. Semir Saric avancierte zum Man of the Match, der mit seinem Treffer zum 1:0 (51.) die mitgereisten Wuppertaler Fans endlich wieder jubeln ließ.

Komplettiert wird der 16. Spieltag dann am Sonntagabend (24.11, 18:30 Uhr), wenn die U23 des SC Paderborn den SV Rödinghausen in der Home Deluxe Arena empfängt.