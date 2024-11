Fortuna Köln hat in der Regionalliga West eine Heimniederlage kassiert. Das bietet dem MSV Duisburg an diesem Samstag eine große Chance.

Zum Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga West hat Fortuna Köln es verpasst, Druck auf Tabellenführer MSV Duisburg auszuüben.

Am Freitagabend kassierten die Kölner eine überraschende Heimniederlage gegen den SC Wiedenbrück. 1:3 (0:2) lautete der Endstand aus Sicht der Gastgeber. Knackpunkt vor über 2000 Zuschauern im Südstadion: der erste von insgesamt zwei Platzverweisen gegen die Fortuna.

Nach 34 Minuten sah Kapitän Dominik Ernst Gelb-Rot. Wiedenbrück nutzte das eiskalt aus. Nur drei Minuten später traf Luca Kerkemeyer nach einer Ecke zur Führung ein, kurz vor der Halbzeit gelang Fabian Brosowski das 2:0 per Distanzschuss (45.).

Nach der Pause ließ Semour Fünger die Hoffnungen der Kölner noch einmal auflodern. Er erzielte den Anschlusstreffer (48.). Lange blieb es bei diesem Stand. Kurz nach Beginn der Schlussviertelstunde schockte Saban Kaptan dann die Fortuna mit dem 3:1 aus Wiedenbrücker Sicht (78.). Da fiel es kaum noch ins Gewicht, dass sich auch SC-Spieler Fischer noch Gelb-Rot einhandelte (81.).

"Das Spiel ist maximal unglücklich gegen uns gelaufen", haderte Trainer Matthias Mink anschließend. "Wir hatten zu Beginn eine gute Spielkontrolle. Die Gelb-Rote Karte für Dominik Ernst war irgendwo der Gamechanger. Beim 0:1 trifft Kerkemeyer den Ball überragend mit dem Kopf, dann der Sonntagsschuss zum 0:2 und du sitzt in der Kabine und guckst dich verwundert an."

Mink weiter: "Wir haben es zum Start der zweiten Hälfte sehr gut gemacht, dann machst du das 1:2, und dann musst du halt nachlegen. Gleichzeitig haben wir bei Standardsituationen, bei denen wir bisher sehr stabil waren, zweimal gepatzt."

Mit einem Sieg hätte die Fortuna zumindest vorübergehend mit dem MSV an der Tabellenspitze gleichziehen können. Doch so bleibt es zunächst bei drei Punkten Vorsprung. Mit einem Sieg im Derby beim KFC Uerdingen (ab 14 Uhr im RS-Liveticker) kann Duisburg am Samstag weiter davonziehen und vorzeitig die Herbstmeisterschaft klarmachen.

"Maximal ärgerlich, maximal dumm, ist diese Niederlage", fluchte Mink, der am kommenden Spieltag bei Schalke 04 II neben den ohnehin verletzten Spielern auch noch zwei Sperren kompensieren muss.