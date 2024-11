Tarsis Bonga befindet sich aktuell in Gala-Form.

Rot-Weiß Oberhausen bleibt weiter gut in Form in der Regionalliga West. Nach zwei Unentschieden in Serie folgte nun wieder ein Sieg.

Nach dem 2:2 gegen Rödinghausen und 1:1 in Bocholt gewann Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Düren mit 2:0. Vor 2440 Zuschauern trafen Tarsis Bonga und Moritz Stoppelkamp bei seinem Comeback. Wie schon im Niederrheinpokal gegen den Wuppertaler SV (3:0): RWO legte los wie die Feuerwehr und stürmte im heimischen Stadion Niederrhein auf das Tor des Gegners. Die 10. Minute: In letzter Sekunde warf sich ein Dürener Spieler noch in den Schuss von Tarsis Bonga, der ansonsten wohl im Netz der Gäste gelandet wäre. Immer wieder der starke Bonga (29.): Der Oberhausener Offensivspieler hatte viel Platz und zog aus 17 Metern ab. Dürens Keeper Jannick Theißen konnte den Ball mit einem tollen Reflex noch an den Pfosten lenken. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Im dritten Bonga-Versuch landete der Ball dann im Dürener Netz. Ausgangspunkt war ein Einwurf von Denis Donkor, der den Ball zurückbekam und an den Fünfer auf Bonga flankte. Bongas anschließender Kopfball schlug links im Tor ein. 1:0 RWO nach 32 Minuten. Nach der Halbzeitpause gehörte erneut Bonga (46.) die nächste Chance: Eine Flanke des fleißigen Offensivspielers senkte sich gefährlich und landete auf dem Dürener Tor. Nach einer Stunde Spielzeit kam nach langer Verletzungspause dann Moritz Stoppelkamp ins Spiel. Und beinahe wäre dem 37-Jährigen bei seinem Comeback ein Tor gelungen. Doch Stoppelkamp (70.) kam bei einer Flanke einen Schritt zu spät. In der 74. Minute zirkelte "Stoppel" dann einen Eckball auf Bongas Kopf, doch der Schiedsrichter sah ein irreguläres Tor. In der 90. Minute machte dann Stoppelkamp, der zuvor auch gefoult wurde, vom Elfmeterpunkt alles klar: 2:0 für Oberhausen! Die Statistik zum Spiel Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Niemeyer (90. Ludwig), Öztürk, Klaß - Donkor, Yalcin, Schlax, Gueye - Bonga, Kesim, Demirarslan (61. Stoppelkamp) 1. FC Düren: Theißen - Popovic, Miftaraj, Matuschyk - Damaschek, Zeil (77. Lela), Statovic, Garcia (77. Alpsoy) - Kalonji (53. Brock), Sachse (64. Geimer), Ramaj (77. Schlößer) Schiedsrichter: Nils Hasse Tore: 1:0 Bonga (32.), 2:0 Stoppelkamp (90., Elfmeter) Gelbe Karten: Yalcin - Miftaraj Zuschauer: 2440

