Trainer-Hammer in Bottrop! Zur neuen Saison 2025/2026 wird der aktuelle Coach von Fortuna Bottrop, Marco Hoffmann, zum Lokalrivalen VfB Bottrop wechseln.

Am 10. März 2025 war es, als RevierSport berichtete, dass Marco Hoffmann )Fortuna Bottrop) ein heißer Kandidat auf den zum 1. Juli 2025 frei werdenden Trainerposten beim VfB Bottrop ist.

Gut einen Monat später ist die Verpflichtung offiziell. "Wir freuen uns, dass wir mit Marco Hoffmann einen neuen Cheftrainer für die Saison 2025/2026 gefunden haben", sagt Gündüz Tubay, Boss des Bottroper Landesligisten.

Nach Trainern wie Mevlüt Ata, Patrick Wojwod, Can Ucar, Michael Schrank, Volker Hohmann und aktuell Dusan Trebaljevac wurde ein Coach gesucht, der allen voran mit dem Nachwuchs gut arbeiten und diesen weiterentwickeln kann.

Sportchef Philipp Drießen sagte: "Wir werden jetzt in der nächsten Saison keine U21-Mannschaft beisammen haben. Aber wir wollen schon auf einige Talente setzen, die sich Schritt für Schritt verbessern sollen. Das ist dann auch eine Aufgabe des neuen Trainers."

Der 43-jährige Hoffmann, der 18 Jahre lang in verschiedenen Positionen für Fortuna Bottrop tätig war und noch aktuell als Cheftrainer ist, arbeitete auch schon für Rhenania Bottrop und den VfB Kirchhellen. Nun wartet die Aufgabe beim Stadtprimus VfB.

"Für mich ist das der logische nächste Schritt. Der VfB Bottrop hat noch einmal ganz andere Möglichkeiten. Über den VfB wird in der Stadt gesprochen, der VfB ist die Nummer eins. Und die Ziele sind auch klar formuliert: Der Verein will in die Oberliga. Ich will den Weg mit dem Klub gehen", sagt Hoffmann gegenüber RevierSport.

Am vergangenen Wochenende war die Tinte trocken. Ganz zur Überraschung der Fortuna-Verantwortlichen. Henning Ritter, zweiter Vorsitzender des Bezirksligisten, meinte in der WAZ: "Das ist der Worst-Case und maximal enttäuschend."

Rafael Brenci, erster Vorsitzender, ergänzte: "Wenn man die Fortuna- und die Vorstandsbrille weglässt, dann kann man das auch ein bisschen verstehen. Es ist sportlich und für den Verein enttäuschend. Wir haben damit nicht gerechnet, sonst hätten wir schon im Winter reagiert, als alle gesagt haben, wir seien schon abgestiegen. Wir müssen nun eine Lösung finden."

Hoffmann, der mit Fortuna Bottrop dank einer Erfolgsserie wieder alle Chancen auf den Bezirksliga-Klassenerhalt besitzt, kann die Enttäuschung der Fortuna-Verantwortlichen nachvollziehen. Er betont aber auch, dass sein voller Fokus auf der Aufgabe an der Rheinbabenstraße liegt.

Hoffmann: "Ich will mich hier mit dem Klassenerhalt verabschieden. Die Aufgabe beim VfB Bottrop ist Zukunftsmusik. Ich kann das sehr gut trennen. Mein Fokus liegt aktuell voll und ganz auf der Fortuna. Wenn es aber Leute in der Mannschaft oder im Verein gibt, die daran zweifeln, dann müssen wir reden und eine Lösung finden. Ich denke, dass wir in dieser Woche darüber sprechen werden."