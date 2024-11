Drei Minuten reichen dem MSV Duisburg, um im Derby beim KFC Uerdingen einen Rückstand in eine Führung zu verwandeln.

Meilenstein für den MSV Duisburg auf dem Weg zum Wiederaufstieg: Am Samstag sicherte sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch die Hinrunden-Meisterschaft in der Regionalliga West.

Im Derby beim KFC Uerdingen setzten sie sich mit 2:1 durch, nachdem sie lange Zeit in Rückstand gelegen hatten. Da Verfolger Fortuna Köln am Freitag gegen den SC Wiedenbrück verloren hatte, steht der MSV nach dem 16. Spieltag mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Der KFC hingegen dürfte sich nach guter Leistung über die vermeidbare Niederlage ärgern.

Erstmals seit über zehn Jahren kamen 10.000 Zuschauer in die Grotenburg - darunter mehr als die Hälfte aus Duisburg. Das Stadion war damit ausverkauft. Bei winterlichen Temperaturen mussten die Fans zunächst auf den Anpfiff warten. Aufgrund von technischen Problemen begann die Partie mit zehnminütiger Verspätung.

Dann rollte der Ball - und die Gastgeber übernahmen das Kommando. So war es auch nicht unverdient, dass der KFC nach einer knappen halben Stunde jubeln durfte: Nazzarano Ciccarelli hatte den Ball von der Strafraumkante aus in den Winkel geschossen (26.) - ein Traumtor zur Führung für den Außenseiter!

Dabei blieb es bis zur Halbzeit. Auch nach Wiederanpfiff ließ eine Steigerung der Duisburger, wie es sie in dieser Saison schon oft in der zweiten Halbzeit gab, weiter auf sich warten. Der KFC verwaltete die Führung, zog sich zunehmend zurück.

Das sollte sich rächen: Patrick Sussek erzielte den Ausgleich (68.), verwertete eine Hereingabe aus kurzer Distanz. Der Auftakt in eine hektische Phase: Im Gegenzug gelang dem KFC beinahe das 2:1, auf der anderen Seite dann wieder der MSV: Jan-Simon Symalla staubte zum 2:1 ab und drehte die Partie damit auf den Kopf (72.).

Dabei blieb es - getragen vom lautstarken Gästeanhang brachten die Meidericher die Führung über die Zeit und krönten sich zum Herbstmeister.

Zum Abschluss der Hinserie empfängt der MSV am kommenden Wochenende die Sportfreunde Lotte (30. November). Der KFC gastiert zeitgleich beim SC Wiedenbrück.

KFC Uerdingen - MSV Duisburg 1:2

Uerdingen: Meyer - Klump (81. Ngambia Dzonga), Bradric, Stappmann, Langer - Ciccarelli, Tolba (85. Paul), Klefisch, Fehr (74. St. John) - Al Ghaddioui (81. Werner) Osawe

Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun - Egerer, Michelbrink (61. Müller) - Symalla (87. Göckan), Meuer (61. Hartwig), Sussek - Fakhro (76. Tugbenyo)

Tore: 1:0 Ciccarelli (26.), 1:1 Sussek (69.), 1:2 Symalla (72.)

Schiedsrichter: Felix Weller

Zuschauer: 10.000