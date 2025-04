Der MSV Duisburg schreibt in dieser Saison beeindruckende Zahlen. In einer Hinsicht gilt das ganz besonders.

Die Defensive gewinnt Meisterschaften - wer diese abgedroschene Fußball-Floskel mit neuem Leben füllen möchte, dem bietet der MSV Duisburg aktuell ein passendes Beispiel.

Erst 21 Gegentore stehen 27 Spieltagen in der Regionalliga West für den Tabellenführer zu Buche. 14 Mal und damit in mehr als der Hälfte aller Partien hielt Torhüter Max Braune die Null. Das beschert dem 21-Jährigen nicht nur beste Chancen auf die Drittliga-Rückkehr mit den Zebras, sondern auch Bestwerte.

Und das zum einen auf Vereinsebene. In den vergangenen sechs Spielen blieb die MSV-Defensive ohne Gegentreffer, rechnet man das Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Nettetal hinzu, sind es sogar sieben Begegnungen. Zuletzt traf der Dürener Enzo Wirtz am 8. Februar gegen Braune.

Damit heimste der 21-Jährige schon vor dem 1:0 in Rödinghausen am Wochenende einen Rekord ein. Denn über so viele Spiele in Serie konnte noch nie ein Duisburger Keeper eine weiße Weste bewahren. Zusammengerechnet hält die Serie seit 658 Minuten. Der alte Bestwert gehörte Georg Koch (506 Minuten in der Zweitliga-Saison 2004/05).

Womöglich erreicht Braune auch noch die meisten Zu-Null-Spiele in einer MSV-Saison. Jürgen Rollmann kam 1992/93 auf 19 Spiele - allerdings hatte die 2. Bundesliga damals 46 Spieltage. Aktuell kassiert Braune im Schnitt alle 116 Minuten ein Gegentor - auch diese Quote kann kein Duisburger Torhüter, der nicht nur für kurze Zeit als Ersatzmann einsprang, der Vereinsgeschichte toppen.

Zudem setzt sich Braune auch an die Statistik eines Regionalliga-Rankings. Bei 51,9 Prozent seiner Regionalliga-Einsätze musste Braune nicht hinter sich greifen. Das ist der beste Prozentsatz aller Torhüter, die mehr als 15 Spiele absolviert haben, seit Einführung der neuen Regionalliga West.

Am Freitagabend kann Braune seine starken Statistiken weiter ausbauen. Dann kommt der 1. FC Bocholt nach Duisburg (19.30 Uhr, RS-Liveticker).