VfL Bochum: Nächster Gegner VfB Stuttgart mit Ergebniskrise und großen Abwehrsorgen

Der VfB Stuttgart gastiert am kommenden Wochenende beim VfL Bochum. Zahlreiche Defensivspieler werden nicht dabei sein.

Mit dem 1:3 in Leverkusen und des Heidenheimer Sieges in Wolfsburg steht der VfL Bochum zum Wochenstart erstmals seit einigen Spieltagen wieder auf einem direkten Abstiegsplatz.

Trotz zwei Niederlagen in Serie gibt es vor dem nun anstehenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) aber einige Mutmacher: die respektable Leistung gegen Leverkusen, die Vertragsverlängerung von Trainer Dieter Hecking und die Verpflichtung des neuen Sportchefs Dirk Dufner.

Und auch von der Situation beim kommenden Gegner könnte der VfL profitieren. Denn die Stuttgarter haben aktuell mit großen Personalproblemen in der Defensive zu kämpfen.

Denn zu den verletzten Verteidigern Josha Vagnoman, Anrie Chase und Dan-Axel Zagadou gesellen sich gegen Bochum auch noch Ameen Al-Dakhil und Maximilian Mittelstädt. Al-Dakhil sah beim 0:1 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag Rot für eine Notbremse. Er wurde zu einer Zwei-Spiele-Sperre verurteilt. Mittelstädt sah derweil die fünfte Gelbe Karte und fehlt ebenfalls gesperrt. Das gilt ebenso für VfB-Spielgestalter Angelo Stiller.

Für die Schwaben sind es schmerzhafte Ausfälle in einer ohnehin schwierigen Phase. In den vergangenen fünf Partien gab es keinen Sieg und nur zwei Punkte für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Der Effekt der Vertragsverlängerung des umworbenen Coaches vor einigen Tagen droht bereits zu verpuffen.

Der VfB ist inzwischen auf Rang elf zurückgefallen. Ein Sieg in Bochum dürfte fast schon Pflicht sein, falls das Hoeneß-Team eine Aufholjagd in Richtung der Europapokal-Plätze starten möchte. Doch vorerst kann sich Stuttgart nicht auf das Duell im Ruhrgebiet konzentrieren - aus einem erfreulichen Grund. Am Mittwochabend (20.45 Uhr) ist der VfB im DFB-Pokalhalbfinale gegen Leipzig gefordert.

"Jetzt geht es darum, als Klub die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel groß zu machen und groß werden zu lassen", forderte Hoeneß im Vorfeld. Für den unter der Woche spielfreien VfL ist der Stuttgarter Einsatz im womöglich kräftezehrenden Halbfinale ein weiterer Vorteil.