Im Verfolgerduell der Oberliga Niederrhein gab es zwischen Velbert und dem ETB nur ein ernüchterndes 0:0. Der Aufstiegskampf ist für Velbert Trainer Jaroui aber noch nicht vorbei.

Neun Spieltage vor Schluss kämpft die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein weiterhin um den Aufstieg. Das 0:0 beim ETB ist allerdings ein Stimmungskiller und dürfte den Traum vom direkten Wiederaufstieg nahezu unmöglich machen. Tabellenführer Schonnebeck liegt mittlerweile acht Punkte vorn und setzte mit einem beeindruckenden 9:0-Sieg beim FC Büderich (7.) ein deutliches Ausrufezeichen – ein klares Signal für die aktuelle Stabilität der Schonnebecker.

Für Velberts Trainer Ismail Jaroui war das Spiel ein klassisches, gerechtes 0:0. Zwar resümierte er: "In der ersten Halbzeit waren wir fußballerisch und von den Spielanteilen her die bestimmendere Mannschaft. Aber es wurde halt nie wirklich zwingend." In der zweiten Hälfte hatte sogar der ETB die besseren Chancen, blieb jedoch ebenfalls zu ungefährlich. Einer echten Top-Partie der Oberliga Niederrhein wurde das Spiel jedoch nie gerecht. Die klaren Torchancen beider Teams lassen sich an einer Hand abzählen.

Vor allem der letzte Offensivdrang und der unbedingte Wille, die drei Punkte zu holen, fehlten. "Wir haben offensiv gewechselt, mit einer Dreierkette hinten gespielt und alles an Geschwindigkeit reingeworfen. Ob es zwingend war, sei mal dahingestellt – aber personell haben wir alles getan."

Zu einem Tor reichte es trotzdem nicht. Entsprechend ernüchtert zeigte sich Jaroui nach Abpfiff: "Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein. Wir haben am Ende alles nach vorne geworfen, aber es ist uns nicht gelungen, mehr mitzunehmen."

Acht Spiele vor Schluss beträgt der Rückstand auf die SpVg Schonnebeck acht Punkte. Die Frage bleibt: War es das mit dem direkten Wiederaufstieg für den Regionalliga-Absteiger Velbert? Jaroui selbst sagt dazu: "Es sind noch acht Spiele. Wir haben im Fußball schon alles erlebt. Wir werden weiter dranbleiben, bis rechnerisch nichts mehr möglich ist."

Weiter geht es für Velbert am kommenden Freitag (11.04.2025) in der heimischen IMS Arena gegen den VfB Homberg. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Mit Homberg kommt ein direkter Konkurrent, der derzeit zwei Punkte mehr auf dem Konto hat.