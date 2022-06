SG Wattenscheid: 16-Tore-Stürmer unterschreibt an der Lohrheide

Die SG Wattenscheid hat einige Tage nach dem Aufstieg in die Regionalliga West einen neuen Stürmer präsentiert.

Omar Jessey wechselt an die Lohrheide! Der 29-Jährige kommt vom YEG Hassel aus der Westfalenliga zur SG Wattenscheid 09. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er in Hassel 16 Tore in 31 Spielen.

"Ich habe mich aus fußballerischen Gründen für Wattenscheid entschieden. Die Gespräche mit dem Trainer und dem Vorstand haben mir so viele Gründe gegeben für diesen Klub zu spielen. Wattenscheid ist ein Verein, den man in Deutschland noch aus der Bundesliga kennt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und alle haben mir geraten, meine Karriere bei 09 fortzusetzen", freut sich Jessey auf die neue Herausforderung. Der gebürtige Gambier ergänzt: "Gerade in den letzten Spielen hat man gesehen, wie stark die Mannschaft ist und wie viele Fans kommen, um das Team zu unterstützen. Jeder Fußballer träumt davon, vor so einer Kulisse zu spielen."

Omar Jessey kann auf eine spannende, internationale Karriere zurückblicken. Seine ersten Jugendstationen finden sich in England, wo er für U-Teams von Charlton, Chelsea und Crystal Palace aktiv war. 2010 zog es ihn nach Nordamerika, wo er für die TFC Academy in Kanada und San Jose (USA) die Fußballschuhe schnürte. Über Klubs in Schweden und Finnland zog es Jessey 2016 schließlich nach Deutschland, wo er unter anderem für den KFC Uerdingen, die TSG Sprockhövel und den RSV Meinerzhagen aktiv war.

Auch SGW-Cheftrainer Christian Britscho freut sich über die Neuverpflichtung: "Omar hat ein unglaubliches 1-gegen-1, ist im Dribbling kaum zu stoppen, ist sehr torgefährlich und kann Tore richtig gut vorbereiten. Er ist ein Spieler, der genau zu uns passt und genau das Profil eines Außenspielers erfüllt, den wir brauchen. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat."