Schalke: Torhüter Michael Langer bleibt - nicht nur als Spieler

Nächste Personalentscheidung beim FC Schalke 04. Torhüter Michael Langer hat seinen Vertrag bei den Königsblauen verlängert.

Mit einem Torwart-Quartett geht der Aufsteiger FC Schalke 04 in die Bundesliga-Saison - und es zeichnet sich immer mehr ab, um welche Torhüter es sich handelt. Ralf Fährmann steht ohnehin noch bis Juni 2025 unter Vertrag, die Verkündung der Verpflichtung von Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen) steht kurz bevor. Als Nummer vier geht Michael Langer ins Rennen. Wie die Schalker verkündeten, hat der 37-Jährige noch einmal einen Einjahresvertrag unterschrieben. Langer geht in sein sechstes Jahr in Königsblau.

"Die abgelaufene Spielzeit hat gezeigt, wie wichtig Michael für das Team ist. Am Anfang der Saison stand er zweimal in der Startelf und zeigte dabei richtig gute Leistungen. Danach hat er sich problemlos wieder ins zweite Glied eingeordnet und die Mannschaft in anderer Rolle unterstützt - auch nach seinem Kreuzbandriss. Er ist ein Vorbild für die Jungs, was Einsatzbereitschaft und Professionalität angeht", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Langer wird auf Schalke Trainee-Programm absolvieren

Auch der neue Trainer Frank Kramer unterstützt die Entscheidung der sportlichen Leitung: "Michael kennt den Klub nach fünf Jahren bestens und wird uns in seiner Rolle dabei unterstützen, die Mannschaft so schnell und so gut wie möglich auf die Bundesliga vorzubereiten. Seine Erfahrung wird in diesem Prozess definitiv hilfreich sein."

Langer wird voll ins Trainingsprogramm integriert, parallel aber auch ein Trainee-Programm absolvieren. Wie Schalke mitteilte, beinhaltet dieses einen Einblick in die Bereiche Vertragsmanagement, Scouting, Analyse, Sportmanagement und Torwarttraining. "Michael", erklärte Rouven Schröder, "soll die Möglichkeit erhalten, eine konkrete Idee für sein Berufsleben nach der aktiven Laufbahn zu bekommen." Es gibt nicht wenige Schalker, die sich wünschen, dass Langers Laufbahn nach der Laufbahn in Gelsenkirchen beginnt.

Langer freut sich auf das für ihn herausfordernde Jahr: "Der Kampf um den Klassenerhalt wird uns alles abverlangen. Ich will mit meiner Erfahrung und meinem Engagement in jeder Einheit meinen Beitrag dazu leisten und das Torwart-Team bestmöglich unterstützen."