RWE-Talk Nachfolge-Kandidaten, was für einen Trainer-Typen RWE sucht - Alles zum Dabrowski-Aus

Christoph Dabrowski ist Geschichte, Rot-Weiss Essen sucht einen neuen Trainer. Wer kommt in Frage? Was muss er mitbringen? Darum geht es in der neuen Folge unseres Talkformates "vonne Hafenstraße".