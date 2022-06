1. FC Bocholt: 223-maliger Regionalligaspieler unterscheibt am Hünting

Der 1. FC Bocholt hat den nächsten Regionalligaspieler für die kommende Serie in der West-Staffel an Land gezogen. Es ist nach Jeffrey Obst der zweite prominente Zugang.

Regionalliga-West-Aufsteiger 1. FC Bocholt rüstet für die Saison in der 4. Liga weiter auf. Nach Jeffrey Obst von Rot-Weiß Oberhausen, der auf über 191 Spiele in der Regionalliga kommt, wechselt ein weiterer erfahrener Viertliga-Akteur an den Bocholter Hünting.

Wie RevierSport erfuhr, ist sich der Oberliga-Niederrhein-Meister und Aufsteiger in die Regionalliga West mit Gino Windmüller einig. Der 32-jährige Defensivspezialist, der als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, soll noch in dieser Woche offiziell beim 1. FC Bocholt vorgestellt werden. Windmüller stand in der abgelaufenen Saison beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen unter Vertrag und bestritt 27 Begegnungen.

Zugänge: Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Max Mahn (eigene U19), Gino Windmüller (VfR Aalen) Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Max Mahn (eigene U19), Gino Windmüller (VfR Aalen) Abgänge: Felix Göttling (Westfalia Gemen), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Tobias Boche (Rot-Weiß Oberhausen), Sergen Sezen, Louis Ferlings (beide Ziel unbekannt)

Den 1,93 Meter großen Windmüller werden auch die Fans des Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen kennen. Der gebürtige Bergisch Gladbacher spielte nämlich für beide Traditionsklubs. Für den WSV kam Windmüller 64 Mal (elf Tore, sieben Vorlagen) und für RWE 55 Mal (vier Treffer, fünf Assists) zum Einsatz. Insgesamt bestritt der Neu-Bocholter in seiner Karriere 223 Partien in der Regionalliga, 78 Spiele in der 3. Liga und 52 Begegnungen in der Oberliga, der damaligen NRW-Liga. Nun werden weitere Regionalligaspiele für den 1. FC Bocholt dazukommen.