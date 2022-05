Schalke: U17-Trainer Onur Cinel wird Assistent von Ralf Rangnick

Onur Cinel, frischgebackener Meistercoach der U17 von Schalke 04, hat einen neuen Job. Er wird aber weiterhin bei den B-Junioren des S04 an der Seitenlinie stehen.

Schalkes Jugendtrainer Onur Cinel ist künftig in einer Doppelfunktion unterwegs. Neben seiner Aufgabe als U17-Chefcoach der Königsblauen gehört der 36-Jährige von nun an zum Trainerstab der österreichischen Nationalmannschaft. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Cinel beim ÖFB Teamchef Ralf Rangnick assistieren.

Der Fußballlehrer soll jeweils für die Dauer der Lehrgänge zum Nationalteam stoßen. Neben ihm gehören Lars Kornetka, Peter Perchtold, Robert Almer, Stefan Oesen und Gerhard Zallinger zum Trainerteam der Österreicher. Der frühere Schalke-Trainer Rangnick stand zuletzt bei Manchester United an der Seitenlinie und tritt sein Amt als Teamchef der Österreicher offiziell am 1. Juni an.

Cinel feierte mit Schalke die U17-Meisterschaft

"Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des FC Schalke 04, dass ich zukünftig beiden Aufgaben nachkommen kann", wird Cinel in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Ich freue mich natürlich über die Anfrage und auf die Möglichkeit, im Profifußball auf internationalem Niveau arbeiten zu können."

Cinel arbeitet bereits seit 2012 in verschiedenen Positionen in der Schalker Knappenschmiede. Seinen wohl größten Erfolg feierte er erst kürzlich: Der gebürtige Essener führte die U17 am Ende einer herausragenden Saison zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.

In seiner neuen Funktion ist er bereits am kommenden Wochenende erstmals unterwegs: Am Sonntag startet die österreichische Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die in der Nations League anstehenden Länderspiele gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich.