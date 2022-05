Schalke: U17-Deutscher-Meister - so feiern die Helden

Die U17 des FC Schalke 04 ist Deutscher Meister! In einem packenden Spiel besiegte der S04 den VfB Stuttgart. Und startete die nächste Party in Königsblau.

Die U17 des FC Schalke 04 ist am Sonntag mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden.

Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es durch Tore von Jan-Carlo Simic (53.) und 1:1 Tristan Osmani (64.) 1:1 gestanden. Im Elfmeterschießen trafen für S04 Philipp Buczkowski, Niklas Dörr und Tristan Osmani. S04-Torwart Faaris Yusufu hielt zwei Elfmeter, dazu verschoss der VfB Stuttgart einen weiteren.

Wenige Stunden nach dem Bundesliga-Aufstieg der Königsblauen zog die U17 des Klubs also nach und holte nach 20 Jahren wieder den Titel nach Gelsenkirchen. Auch damals hieß der Endspielgegner VfB Stuttgart. Danach: Schon wieder ausgelassener Jubel in Gelsenkirchen.

Das Spiel fand in einem würdigen Rahmen statt. 3150 Zuschauer füllten die Ränge des Parkstadions. Und obwohl sie nach den Aufstiegsfeierlichkeiten höchstens eine Mütze voll Schlaf bekommen hatten, war der komplette Schalker Vorstand mit Bernd Schröder an der Spitze, Finanzchefin Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel bei dem Triumph anwesend. Auch Rouven Schröder und Aufsichtsratschef Axel Hefer schauten sich den Sieg der Jungs aus der Knappenschmiede an.

Das ist pures Glück, was ich gerade empfinde Onur Cinel

Nach dem Abpfiff kannte die Freude keine Grenzen mehr. Der VfB Stuttgart hatte in diesem Finale vielleicht die etwas besseren Einzelspieler und traf noch dreimal Aluminium, aber Schalke hat sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient. Schalkes Trainer Onur Cinel musste die übliche Getränkedusche über sich ergehen lassen und war emotional sehr angefasst: "Das ist pures Glück, was ich gerade empfinde", sagte er. Er hatte mit seinem Team die Bundesliga West dominiert und auch Fortuna Düsseldorf im Halbfinale klar in die Schranken gewesen. Das Spiel gegen Stuttgart war zweifelsohne die größte Herausforderung in dieser Saison. „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, auf den Staff und alle Leute drumherum“, erklärte Cinel.

„Heute können ganz viele Leute stolz auf sich sein.“

Es ist eine schöne Bestätigung für die Entscheidung des Vorstands zu sagen, wir sparen nicht an der Knappenschmiede Peter Knäbel

Und schon wieder startete eine lange Party in Gelsenkirchen. „Wir treffen uns jetzt mit unseren Fußballfamilien und unseren richtigen Familien und engen Freunden und werden gemeinsam Essen gehen und ein bisschen feiern“, versprach Cinel.

Für die Knappenschmiede war es nach der A-Jugend-Meisterschaft 2015 der erste Deutsche Meistertitel im Übergangsbereich nach sieben Jahren. Schalkes Vorstand Peter Knäbel, früher selbst Leiter der Knappenschmiede, gratulierte seinem Nachfolger Matthias Schober: „Es ist eine schöne Bestätigung für die Entscheidung des Vorstands zu sagen, wir sparen nicht an der Knappenschmiede.“