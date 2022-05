MSV Duisburg: Zweiter Neuzugang - aus der Reserve eines Bundesligisten

Der MSV Duisburg hat einen weiteren Neuzugang verkündet. Es ist ein junger Linksverteidiger, der aus der zweiten Mannschaft eines Bundesligisten kommt.

Der MSV Duisburg hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Niklas Kölle läuft ab der kommenden Saison für die Zebras auf. Es handelt sich um einen 22 Jahre alten gebürtigen Wolfsburger, der ablösefrei aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an die Wedau wechselt. Vereinsangaben zufolge unterzeichnete Kölle einen Vertrag über zwei Jahre plus Option.

"Niklas ist bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere, und wir freuen uns, dass er diesen Schritt mit dem MSV gehen will", wird Duisburgs Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp zitiert. Kölle sei ein "dynamischer und interessanter Linksverteidiger, den ich schon aus seiner Wolfsburger Zeit kenne – und auf dessen Entwicklung nicht nur wir sehr gespannt sein dürfen".

MSV-Neuzugang spielte 113 Mal in der Regionalliga Südwest

Kölle wurde beim VfL Wolfsburg und Mainz 05 ausgebildet. Seine ersten beiden Seniorenjahre verbrachte er in der U23 der Mainzer, ehe es ihn 2020 in die Reserve Hoffenheims zog. Dort war er in der abgelaufenen Saison Stammspieler und bestritt 30 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Insgesamt kommt er auf 113 Partien in der vierten Liga (kein Tor, keine Vorlage).

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner, der kurz vor Ende der beendeten Saison von Hagen Schmidt übernommen hatte und den MSV zum Klassenerhalt führte, bezeichnete Kölle als "vielversprechendes, ehrgeiziges und hungriges Talent". Er werde die linke Seite "definitiv verstärken und dort für einen ausgeprägten Konkurrenzkampf sorgen". Nach dem Abschied von Niko Bretschneider steht mit Leroy Kwadwo ein weiterer Spieler für die linke Defensivbahn im Kader.





Nach Stürmer Philipp König (Holstein Kiel II) ist Kölle der zweite Neuzugang für die Zebras. Zudem erhielt Hamza Anhari aus der eigenen U19 einen Profivertrag. "Ich freue mich riesig auf diese Arena, auf die Fans und die Stimmung hier und natürlich auch auf meine neue Mannschaft und das Trainerteam", sagt Kölle selbst zu seinem Wechsel. "Wir werden alles tun, um gemeinsam Siege und Erfolge zu feiern. Ich bin richtig heiß auf den Spielverein!"